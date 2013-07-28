یک دستگاه خودرو گازسوز غیراستاندارد در قزوین آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اجاقی در این باره اظهارداشت: یک دستگاه سواری پژو آر دی به علت نصب مخزن ال پی جی و سوخت گیری با استفاده از سیلندر گاز خانگی دچار آتش سوزی شد.



وی یادآورشد: در اين حادثه خوشبختانه به کسي آسيب نرسيد اما خودرو در آتش سوخت.



دستگیری 51 سارق در تاکستان



فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان، از دستگیری 51 سارق در تیر ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.



محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان تاکستان در تیر ماه سال جاری 51 سارق شناسایی و دستگیر شدند و در نتیجه این عملیات 46 فقره انواع سرقت کشف شد.



وی، کشف 23 مورد سرقت از اماکن خصوصی، 12 دستگاه موتورسیکلت، پنج دستگاه خودروی مسروقه، چهار مورد سرقت داخل خودرو و یک مورد سرقت احشام را از جمله اقدامات پلیس در این شهرستان در تیرماه امسال نام برد.



وی ادامه داد: همچنین در این مدت هفت مورد کلاهبرداری و سه مورد جعل اسناد دولتی نیز کشف و متهمان آن دستگیر شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان، به توقیف 259 دستگاه موتورسیکلت و 116 دستگاه خودروی متخلف در اجرای طرح‌های انضباط ترافیکی به عنوان بخش دیگری از اقدامات پلیس طی مدت یاد شده در این شهرستان اشاره کرد.

دستگیری 14 نفر سارق در قزوین



رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا استان قزوین، از دستگیری 14 نفر سارق در این استان خبر داد.



سروان دانیال صمدی زاده در این باره اظهارداشت: روز گذشته ماموران آگاهی بوئین زهرا چهار نفر سارق را در این شهرستان دستگیر کردند که این متهمان در بازجویی های فنی پلیسی به ارتکاب سه مورد سرقت منزل اعتراف کردند.



وی بیان کرد: در این مدت و با تلاش ماموران این شهرستان سه سارق دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند که این متهمان تاکنون به یک فقره سرقت مغازه و دو مورد سرقت سیم برق وآهن آلات معترف شده اند.



این مسئول ادامه داد: در مدت یاد شده این ماموران دو سارق را در بویین زهرا دستگیر کردند که این متهمان در بازجویی های پلیس به سه فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره و یک مورد سرقت سیم برق اعتراف کردند.



صمدی زاده گفت: همچنین روز گذشته ماموران این نیرو پنج سارق را شهرستان تاکستان دستگیر کردند که این متهمان تاکنون به ارتکاب دو فقره سرقت داخل خودرو، یک مورد انباری منزل، یک مورد سرقت کبوتر ویک مورد سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده اند.