حمایت نماینده بحرینی از انقلاب مردمی/ یورش برای دستگیری یک شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان گفت: جامعه جهانی باید در راستای توقف موارد نقض حقوق بشر در بحرین گام بردارد و به جای توصیه اقدامی برای تغییرات بردارد.

وی افزود: ما علاقه ای نداریم که موضوع بحرین را بین المللی کنیم اما با توجه به عناد ورزی های رژیم بحرین زمینه برای دخالت منطقه ای و بین المللی فراهم شده است.

دبیر جمعیت الوفاق بحرین افزود: مخالفان از قبل پخته تر شده اند وتمام تلاش آنها دوری از خشونت است اما رژیم به راهکار امنیتی بیش از هر راه حلی توجه می کند.

وی بیان کرد: پیگیری اوضاع بحرین در جامعه جهانی یکی از گزینه هاست اما همه تکیه گاه ما بر این موضوع نخواهد بود و تکیه گاه اصلی ما تحرک مردمی و عادلانه است.پایداری مردمی موضوع بحرین را در برابر دیدگاه جهانیان قرار می دهد.

سلمان اعلام کرد: انقلاب باید با قدرت ادامه پیدا کند و این امانتی بر گردن همگان است و شهید شدن و بازداشت افراد نباید در روند انقلاب مردمی در بحرین کوچکترین خللی وارد کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ادامه تحرکات مسالمت آمیز در بحرین گفت: برقراری دموکراسی به ثبات می انجامد اما رژیم استبدادی عامل بی ثباتی است.

علی سلمان بیان کرد: تلاشهای رژیم برای رخنه به الوفاق ظرف سالیان متمادی راه به جایی نبرده است.رژیم به دنبال از بین بردن اتحاد در جامعه بحرین است زیرا هنگامی که بازرگانان قصد نشست داشته باشند تاجران شیعی و سنی را از یکدیگر جدا می کند، عرب و عجم را جدا می کند و به طور کلی اتحاد سنی و شیعه مطلوب آنها نیست.

وی اظهار داشت: دموکراسی نظامی الهی نیست اما بهترین است و تا زمانی که نمی توانیم نظام الهی برقرار کنیم این بهترین است و بهتر از رژیم دیکتاتوری یا هر نظام دیگری است.این نظام عیبهایی هم دارد اما باید آنها را رفع کرد.

نقش قوی زنان در انقلاب بحرین

احلام الخزاعی مسئول امور زنان الوفاق گفت: پرونده زنان زندانی یکی از مهمترین پرونده های گروههای سیاسی مخالف است.مخالفان تلاش همه جانبه ای را در همه زمینه های سیاسی و حقوقی برای مطرح کردن موضوع زنان زندانی و دفاع از حقوق آنها انجام داده اند.

وی به نقش قوی زنان در انقلاب بحرین با وجود اقدامات و هتاکی به آنها اشاره کرد.

الخزاعی درباره تحرکات گروه موسوم به تمرد بحرین در 14 آگوست گفت: ما از هه تحرکات مسالمت آمیز حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: اجداد ما امنیت نداشتند ما هم نداریم اما نمی خواهیم که فرزندان ما نیز امنیت نداشته باشند.انقلاب باید ادامه پیدا کند زیرا عقب نشینی در این شرایط به مثابه خودکشی است و تاز زمانی که رژیم و وضعیت کنونی برقرار است انقلاب مردمی ادامه دارد.

یورش برای دستگیری یک شهید

مادر شهید فاضل میرزا العبیدی صبح روز گذشته از یورش لباس شخصی ها به منزلش واقع در الدراز که بدون حکم قضایی و اجازه بود شگفت زده شد.

منابع آگاه اعلام کردند: تعجب و شگفتی مادر شهید فاضل زمانی بیشتر شد که این افراد برای دستگیری فرزند شهیدش مراجعه کرده بودند و مادر این شهید به آنان گفت که در اتاقی که به نام مقبره نامیده می شود قرار دارد.

این منابع بیان کردند با وجود این این افراد وابسته به رژیم بحرین به بازرسی منزل در جستجوی شهید پرداختند.

این درحالی است که شهید فاضل در دهم مارس 2012 شهید شده است.

حمایت قوی یک نماینده پارلمان از قیام بر حق مردم بحرین

اسامه مهنا یکی از نمایندگان بحرینی در جلسه پارلمان این کشور گفت: ای شیخ علی سلمان برو ما با تو هستیم و خون من قبل از خون توست و سینه ام قبل از سینه توست و تا پیروزی متوقف نمی شویم.

وی از ملت بحرین و همه کسانی که در بازداشت گاه قرار دارند و نیز به سبب کوتاهی خود در تحقق خواست مردم از طریق مجلس عذرخواهی کرد.

مهنا خطاب به مردم بحرین گفت: اگر جن و انسان جمع شوند تا به شما آسیبی برسانند تا خداوند نخواهد نمی توانند کاری از پیش ببرند.

وی خطاب به اعضای پارلمان بحرین گفت: هدف از نشست شما کاستن از تحرکات مسالمت آمیز در بحرین و تشدید قوانین علیه آنها به بهانه مبارزه با تروریسم است.پس تروریسم چیست؟آیا درخواست دولت منتخب، ادارات عادل، پارلمان دارای اختیارات کامل و توزیع عادلانه ثروتها و توقف تابعیت سیاسی و تشکیل دستگاه قضایی عادلانه تروریسم است؟

وی افزود: تروریسم سرقت اراضی، سواحل و فساد مالی و به زندان افکندن و سرکوب ملت است ای نمایندگان مجلس اگر از مسئولین می ترسید بدانید که ترس از خدا اولی تر است.

به دنبال سخنان اسامه مهنان التمیمه در پارلمان نمایندگان حامی رژیم خشمگین شدند و سوسن تقوی یکی از این نمایندگان الفاظ زشتی علیه وی بر زبان آورد و خطاب وی گفت: زبان در کام بگیر و مهنا در پاسخ به وی گفت زنان اصیل این گونه حرف نمی زنند.