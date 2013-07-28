100 خانوار در روستاي بشمن انزلي از آب آشاميدني مناسب و بهداشتي برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فر امینی عصر یکشنبه به خبرنگاران افزود: با هدف بهبود كمیت و كيفيت آب آشامیدنی روستاي بشمن يك حلقه چاه دهانه گشاد در تاسيات آبرساني اين روستا لايروبی شد.

وی همچنین هزينه اين لایروبی را پنج ميليون ريال اعلام کرد و اظهارداشت: تامین آب آشاميدني مناسب و بهداشتي در جامعه امری لازم و مهم است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان با بیان اینکه يك دستگاه الكتروپمپ در تاسيسات آبرساني روستاي آبرود شهرستان فومن تعويض شد، گفت: این دستگاه با هزينه اي افزون بر 150 ميليون ريال از مدل هفت و نيم كيلووات به 15 كيلووات ارتقا پيدا كرد.

وی در ادامه هدف از انجام اين كار را انتقال آب به مناطق بالادست روستا اعلام کرد و افزود: هم اينك افزون بر 210 مشترك در روستاي آبرود زير پوشش شبكه آبرساني قرار دارند.

فر امینی به ترمیم يك فقره شكستگي در خط انتقال آب روستاي گيري از توابع شهرستان رودسر اشاره کرد و اظهارداشت: با هدف جلوگيري از هدر رفتن آب و با انجام هزينه اي افزون برشش ميليون ريال، شكستگي لوله ي گالوانيزه ي خط انتقال آب روستاي گيري مرمت شد.

وی با اعلام اینکه با اجراي اين عمليات آب آشامیدنی 220 خانوار در اين روستا دوباره برقرار شد، عنوان کرد: اين لوله در سال 1377 به دلیل فشار بالاي آب و بنابه تشخيص كارشناسان وقت در اين روستا كار گذاشته شده بود.