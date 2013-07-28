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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

فراهانی به مهر خبر داد:

واژگونی پژو در اتوبان تهران منجر به قطع عضو یک نفر شد

واژگونی پژو در اتوبان تهران منجر به قطع عضو یک نفر شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم از قطع عضو یک نفر در حادثه واژگونی خودرو خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث 48 ساعت گذشته قم افزود: واژگونی پژو در اتوبان تهران از جمله این حوادث بود که در آن یک نفر دچار قطع عضو شد.

وی ابراز داشت: در حادثه دیگری بر اثر برخورد موتور با عابر در جمکران پنج نفر مجروح شدند.

معاون اورژانس قم ادامه داد: سه نفر از مجروحان سرپایی درمان و مابقی به مراکز درمانی منتقل شدند.

فراهانی بیان کرد: تصادف سواری با کامیون در محور گرمسار نیز منجر به فوت آقا 40 ساله شد.

وی اظهار داشت: تصادف دو موتورسیکلت در بلوار محلاتی هم با سه مجروح همراه بود.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اعلام داشت: در این حادثه یک نفر از ناحیه سر دچار آسیب شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

فراهانی اضافه کرد: تصادف دو سواری در بلوار پیامبر اعظم (ص) هم 6 مجروح بر جای گذاشت.

وی افزود: دو نفر از مجروحان به صورت سرپایی درمان و چهار نفر دیگر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون اورژانس قم گفت: در تصادف موتور با سواری در بلوار الغدیر چهار نفر مجروح شدند.

فراهانی عنوان کرد: واژگونی سواری در بلوار آزادی پردیسان هم با چهار مجروح همراه بود.

 

کد مطلب 2105941

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