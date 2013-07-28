واژگونی پژو در اتوبان تهران منجر به قطع عضو یک نفر شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث 48 ساعت گذشته قم افزود: واژگونی پژو در اتوبان تهران از جمله این حوادث بود که در آن یک نفر دچار قطع عضو شد.

وی ابراز داشت: در حادثه دیگری بر اثر برخورد موتور با عابر در جمکران پنج نفر مجروح شدند.

معاون اورژانس قم ادامه داد: سه نفر از مجروحان سرپایی درمان و مابقی به مراکز درمانی منتقل شدند.

فراهانی بیان کرد: تصادف سواری با کامیون در محور گرمسار نیز منجر به فوت آقا 40 ساله شد.

وی اظهار داشت: تصادف دو موتورسیکلت در بلوار محلاتی هم با سه مجروح همراه بود.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اعلام داشت: در این حادثه یک نفر از ناحیه سر دچار آسیب شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

فراهانی اضافه کرد: تصادف دو سواری در بلوار پیامبر اعظم (ص) هم 6 مجروح بر جای گذاشت.

وی افزود: دو نفر از مجروحان به صورت سرپایی درمان و چهار نفر دیگر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون اورژانس قم گفت: در تصادف موتور با سواری در بلوار الغدیر چهار نفر مجروح شدند.

فراهانی عنوان کرد: واژگونی سواری در بلوار آزادی پردیسان هم با چهار مجروح همراه بود.