شهروندان در مصرف آب مدیریت کنند/ در صورت کمبود آب جیره بندی می شود

حجت الاسلام موسی سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود آب در کشور، مردم را به مدیریت و صرفه جویی مصرف آب در ماه رمضان و فصل تابستان توصیه کرد.

وی افزود: آب کالایی نیست که برای رفع مشکل کمبود آن با خرید حل شود بلکه آب با استحصال از زمین تامین می شود، آب از نعمتهای خداوند و از عناصر 4 گانه عالم بوده که بدیل و نظیر ندارد و در حل مشکل کمبود آب نیاز به مدیریت در مصرف داشته وباید بصورت فرهگ در جامعه ایجاد شود.

ائمه جمعه شهروندان را در مورد کمبود آب هوشیار کنند

این مسئول عنوان کرد: در زمینه فرهنگسازی صرفه جویی در مصرف آب، ائمه جمعه بین مردم نقش تاثیرگذاری دارند که امامان جمعه باید در این مورد اهتمام ویژه داشته باشند.

سالمی ادامه داد: در واقع ائمه جمعه در این ماه مبارک باید با حضور در مساجد، شهروندان را به تقوا در مصرف آب توصیه کنند و آنها را از عواقب کمبود آب آگاه سازند.

امام جمعه شهرستان شهریار با اشاره به اینکه ارزش هر قطره آب معادل طلا است، اظهار داشت: با توجه به ارزش واقعی آب باید موضوع صرفه جویی در مصرف آب بین مردم و حتی خانواده ها توصیه شود که وضعیت موجود وضعیت بحرانی است بطوریکه درقرآن آمده که خداوند متعال برای عذاب بعضی امتها، نعمت آب را از آنها می گرفت.