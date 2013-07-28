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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

حجت الاسلام سالمی تاکید کرد:

شهروندان در مصرف آب مدیریت کنند/ در صورت کمبود آب جیره بندی می شود

شهروندان در مصرف آب مدیریت کنند/ در صورت کمبود آب جیره بندی می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان شهریار از شهروندان این منطقه خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند و نگذارند که کمبود آب به مرحله جیره بندی برسد.

حجت الاسلام موسی سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود آب در  کشور، مردم را به مدیریت و صرفه جویی مصرف آب در ماه رمضان و فصل تابستان توصیه کرد.

وی افزود: آب کالایی نیست که برای رفع مشکل کمبود آن با خرید حل شود بلکه آب با استحصال از زمین تامین می شود، آب از نعمتهای خداوند و از عناصر 4 گانه عالم بوده که بدیل و نظیر ندارد و در حل مشکل کمبود آب  نیاز به مدیریت در مصرف داشته وباید بصورت فرهگ در جامعه ایجاد شود.

ائمه جمعه شهروندان را در مورد کمبود آب هوشیار کنند

این مسئول عنوان کرد: در زمینه فرهنگسازی صرفه جویی در مصرف آب، ائمه جمعه بین مردم نقش تاثیرگذاری دارند که امامان جمعه باید در این مورد اهتمام ویژه داشته باشند.

سالمی ادامه داد: در واقع ائمه جمعه در این ماه مبارک باید با حضور در مساجد، شهروندان را به تقوا در مصرف آب توصیه کنند و آنها را از عواقب کمبود آب آگاه سازند.

امام جمعه شهرستان شهریار با اشاره به اینکه ارزش هر قطره آب معادل طلا است، اظهار داشت: با توجه به ارزش واقعی آب باید موضوع صرفه جویی در مصرف آب بین مردم و حتی خانواده ها توصیه شود که وضعیت موجود وضعیت بحرانی است بطوریکه درقرآن آمده که خداوند متعال برای عذاب بعضی امتها، نعمت آب را از آنها می گرفت.

کد مطلب 2105942

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