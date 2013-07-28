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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

انتقاد شدید کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدام وزارت امورخارجه در تبریک به نوه ملکه انگلستان

انتقاد شدید کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدام وزارت امورخارجه در تبریک به نوه ملکه انگلستان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از انتقاد شدید اعضای این کمیسیون از اقدام سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر تبریک به ملکه انگلیس خبر داد و گفت: کمیسیون اقدام مذکور را وهن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روند انتخاب وزرای وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع در دولت جدید و دیدگاه اعضای کمیسیون مورد بحث گذاشته شد و بر معیارهای انتخاب این پست ها تاکید شد.

وی افزود: اعتقاد راسخ به اصول جمهوری اسلامی، پایبندی به ولایت فقیه، داشتن تعهد و تخصص لازم در حوزه کاری، عدم وجود سوابق در حمایت از فتنه 88، قدرت و توان لازم برای تلاش و فعالیت شبانه روزی و بدور از گرایشات افراط و تفریط از جمله معیارهای نام برده شده از سوی اعضای کمیسیون بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه گفت: در این جلسه اقدام سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر تبریک به ملکه انگلیس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کمیسیون اقدام مذکور را وهن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی افزود: پس از جلسه کمیسیون، جلسات کارگروه های کمیسیون آغاز شد. کارگروه امنیت جهت بررسی یک طرح و یک لایحه، کارگروه دفاعی جهت مباحث مربوط به نظارت بر اجرای مناطق آلوده به مین و کارگروه مطالبات ملی جهت بررسی آخرین وضعیت حقوقی باغ قلهک با حضور مسئولین ذی ربط تشکیل جلسه دادند.

کد مطلب 2105945

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