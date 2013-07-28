انتقاد شدید کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدام وزارت امورخارجه در تبریک به نوه ملکه انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روند انتخاب وزرای وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع در دولت جدید و دیدگاه اعضای کمیسیون مورد بحث گذاشته شد و بر معیارهای انتخاب این پست ها تاکید شد.

وی افزود: اعتقاد راسخ به اصول جمهوری اسلامی، پایبندی به ولایت فقیه، داشتن تعهد و تخصص لازم در حوزه کاری، عدم وجود سوابق در حمایت از فتنه 88، قدرت و توان لازم برای تلاش و فعالیت شبانه روزی و بدور از گرایشات افراط و تفریط از جمله معیارهای نام برده شده از سوی اعضای کمیسیون بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه گفت: در این جلسه اقدام سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر تبریک به ملکه انگلیس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کمیسیون اقدام مذکور را وهن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی افزود: پس از جلسه کمیسیون، جلسات کارگروه های کمیسیون آغاز شد. کارگروه امنیت جهت بررسی یک طرح و یک لایحه، کارگروه دفاعی جهت مباحث مربوط به نظارت بر اجرای مناطق آلوده به مین و کارگروه مطالبات ملی جهت بررسی آخرین وضعیت حقوقی باغ قلهک با حضور مسئولین ذی ربط تشکیل جلسه دادند.