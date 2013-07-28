به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نمایندگان روسای صنوف که امروز یکشنبه 6 مردادماه اسناد تعدادی از صنوف سینمایی را به وزارت ارشاد برده بودند با حضور غلامرضا موسوی، حسن حسن دوست، جعفر صانعی مقدم، علی دهکردی، پروین صفری و محمد آلادپوش برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامرضا موسوی یکی از نمایندگان روسای صنوف گفت: در تفاهمنامه ای که با حضور فرهاد توحیدی و ابراهیم مختاری نمایندگان خانه سینما با احمدی‌نژاد داشتند که در آن جلسه مسعود جعفری جوزانی و رئیس سازمان سینمایی و یکی دو نفر از نزدیکان شمقدری نیز حضور داشتند چند نکته قابل توجه بود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد ما مجمع عمومی خود را برگزار کنیم و اصناف قانونی یا عضو خانه سینما مدارک خود را برای ثبت به سازمان سینمایی بدهند و رسید دریافت کنند. این موضوع در یکی از تبصره های پیش‌نویس اساسنامه ای که هیات 7 نفره نیز نوشته بودند تاکید شده بود. خانه سینما به تمامی نکات آن تفاهمنامه پایبند بود و آخرین مورد نیز تحویل مدارک اصناف عضو خانه سینما به ارشاد بود. پس از این موضوع همانطور که در جریان هستید نامه‌ای توسط شمقدری نوشته شد و پس از آن مسعود جعفری‌جوزانی در نامه‌ای بر باز شدن خانه سینما تاکید کرد.

موسوی افزود: همچنین نامه دیگری به هیات مدیره نوشته شد و پس از آن شخصا رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند و در خواست داشتند تا به تفاهم‌نامه 13 تیر عمل شود و این نامه به هیات مدیره خانه سینما نوشته شده بود در این صورت شخص رئیس‌جمهور نیز هیات مدیره خانه سینما را به رسمیت شناختند. دوستانی که قاعدتا در خدمت رئیس جمهور هستند و پیش از این در گفتگوهایشان اعلام کردند حتی حاضرند آبدارچی وی باشند، حالا حاضر نیستند دستور وی را اجرا کنند.

این تهیه‌کننده سینما در ادامه بیان کرد: ما مدارک را آماده کردیم و در جلسه چهارشنبه هفته گذشته به این نتیجه رسیدیم تا قبل از مجمع عمومی مدارک را تحویل ارشاد دهیم. برخی از مدارک برای روز شنبه 5 مردادآماده نشد و ما می خواستیم تمام مدارک 24 صنف را ارائه دهیم به همین دلیل به امروز موکول شد.

وی افزود: امروز من به همراه جعفر صانعی مقدم، حسن حسن دوست، محمد آلادپوش، علی دهکردی، پروین صفری مدارک شامل اساسنامه، نامه هیات مدیره و نامه تقاضای روسای صنوف را به ارشاد بردیم. در ابتدا به دفتر عظیمی میرآبادی مراجعه کردیم. ما این مدارک را به رئیس دفتر عظیمی میرآبادی ارائه کردیم و تاکید کردیم که این مدارک را دریافت کنند و رسید آن را به ما تحویل دهند. رئیس دفتر وی ما را به آقای محمد حسین مهدی پور سرپرست اداره کل مجامع و تشکل های سازمان سینمایی ارجاع دادند از آنجایی که جا نداشتند ما به دفتر پشتی رفتیم تا توضیحات را ارائه کنیم.

موسوی افزود: در آن اتاق به ما گفتند چون اسم سازمان سینمایی مطرح شده است باید این مدارک را به طبقه پایین ببرند تا ثبت شود. مدارک از آن اتاق خارج شد و پس از آن یک آقایی تلفن زد و دوباره مدارک به بالا برگشت بدون اینکه این مدارک باز شده باشد و عنوان کرد باید در ابتدا فرمهایی پر کنیم تا به ما مجوز دهند.

رئیس شورای عالی تهیه کنندگان گفت: ما عنوان کردیم وظیفه‌مان این است که مدارک را تحویل بدهیم و رسید بگیریم. در ادامه ابتهاج وکیل سازمان سینمایی وارد شد و ما به شوخی به وی گفتیم شما در برنامه هفت عنوان کردید که اگر ما مدارک را بدهیم در زمان بسیار کوتاهی تحویل می گیرید و به ما رسید می دهید وی هم تاکید کرد بله باید برای مدارک رسید بگیرید اما وقتی فهمید قرار نیست مدارک را از ما بگیرند تعجب کرد. حدود نیم ساعت ابتهاج با مهدی پور در بیرون از اتاق صحبت کردند و ساعت 14 و 30 دقیقه بعدازظهر به ما عنوان کردند مدارک را نمی توانیم بگیریم در صورتی که به نظر می رسید که ابتهاج از این موضوع تعجب کرده است. در پی نگرفتن مدارک، نامه ای را به ما ارائه کردند.

موسوی ادامه داد: در این نامه آمده است: جناب آقای توحیدی. در پاسخ به نامه شماره 0058- 92مورخ 92.5.5که ساعت 13 روز جاری به این سازمان واصل شده است به آگاهی می رساند:

1- مدارک ارائه شده به هیچ وجه به عنوان اسناد لازم برای طی مراحل ثبت قانونی و اخذ مجوز فعالیت صنوف سینمایی کفایت نمی نماید.

2- با ارسال نمونه اسناسنامه و فرم‌های پیوست آن درباره تاسیس و یا اخذ مجوز به فعالیت صنوف سینمایی ضروری است نمایندگان هر یک از صنوف سینمایی به تکمیل آن اقدام و مستقلا جهت طی مراحل قانونی به این سازمان مراجعه و رسید دریافت نمایند.

3- بدیهی است صنوفی که قبلا مراحل قانونی خود را طی نموده اند به تکمیل فرم های ضمیمه نیاز ندارند. لذا با توجه به مدارک فوق الذکر و عدم تایید اسناد ارائه شده مدارک ضمیمه عینا عودت می گردد. این نامه به امضای مهدی عظیمی میرآبادی معاون سازمان سینمایی کشور و امور فعالیت‌های سینمایی رسیده است.

در ادامه علی دهکردی رئیس انجمن بازیگران گفت: قرار بود ما قبل از برگزاری مجمع، اسناد را تحویل دهیم که این بر اساس تفاهم‌نامه شکل گرفته است. در آن اساسنامه قید شده پس از تصویب و ابلاغ، صنوف یک ماه فرصت دارند مدارک را ارائه دهند. اگر ما امروز مدارک را تحویل دادیم در اصل احترام به تفاهم‌نامه بود.

وی افزود: با اشاره به بند دوم این نامه باید تذکر دهم ما قرار نیست که تاسیس شویم ما صنوفی هستیم که سالهاست تاسیس شده ایم.

موسوی نیز تاکید کرد: دوستان نمی خواهند تفاهمنامه 13 تیر را اجرا کنند به همین دلیل مدام بهانه های مختلف می آورند. امیدوارم امروز بتوانیم مجمع عمومی را برگزار کنیم و اگر این مجمع برگزار نشود مسئولیت آن بر عهده معاونت سینمایی است که از دستورات رئیس جمهور نیز سرپیچی می کنند و مطمئن باشید روزی جوابگوی این رفتارها خواهند بود.

حسن حسن‌دوست نیز در این باره گفت: اگر ما به این تفاهم‌نامه عمل نمی کردیم عنوان می کردند که ما نمی خواهیم در دولت دهم خانه سینما را باز کنیم و ما را محکوم به سیاسی‌کاری می‌کردند در صورتی که خانه سینما یک نهاد صنفی است و هیچ وقت با سیاست کاری نداشته است. اگر حسن نیتی نبود ما شش نفر امروز به عنوان نماینده صنوف به سازمان سینمایی رجوع نمی کردیم. ما به این تفاهم‌نامه احترام گذاشتیم و به همه قول های خود پایبند بودیم. ما می خواستیم خانه سینما را در همین دولت باز کنیم اما متاسفانه جواب منفی گرفتیم. ما می خواهیم هر چه زودتر خانه سینما باز شود و برایمان فرقی نمی کند در چه دولتی این اتفاق بیفتد.