به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عليرضا ابراهيم زاده ظهر یکشنبه در جلسه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در این شهرستان افزود: بحث ايثار، شهادت و دفاع در اسلام از جايگاه والايي برخوردار است.

وی تصریح کرد: توسعه دين مبين اسلام و امنیت پایدار در ایران اسلامی همه به برکت ايثار و از خود گذشتگي انسان هايي است که عاشقانه جان خود را در اين راه فدا کردند.

رئيس تبليغات اسلامي فومن گفت: فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه مي‌ تواند ضامن اقتدار و عزت ملي باشد و اين فرهنگ، سلامت و معنويت جامعه به ويژه نسل جوان را تضمين خواهد کرد.

وی عنوان کرد: اگرچه فرهنگ جهاد و شهادت در ذات دين اسلام و تشيع علوي وجود دارد اما بايد براي نهادينه کردن اين فرهنگ غني و عزت بخش، تلاش کرد و آن را به صورت فرهنگ عمومي در جامعه درآورد.

ابراهیم زاده ادامه داد: فرهنگ ايثار و شهادت به اندازه‌اي اثربخش است که مي‌ت وان با این مهم در مقابله با دشمنان ايستادگي و فرهنگ ناب اسلامي را در زندگي نهادينه کرد.

وی یادآورشد: اگر فرهنگ اسلامي در زندگي فردي و اجتماعي نهادينه شود بسياري از مشکلات جامعه مانند بی ‌بند و باري، اعتياد، طلاق، ناهنجاري ‌ها و آسيب ‌هاي اجتماعي از جامعه رخت بر مي ‌بندد که ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه يکي از مولفه ‌هاي مهم تحقق اين امر است.