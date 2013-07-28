نخستین جلسه شورای هماهنگی و راهبری آموزش های مهارتی خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر بعد از ظهر یکشنبه در محل استانداری هدف از تشکیل این شورا را توانمند ساختن نیروی انسانی متناسب با توسعه راهبردی بخش های مختلف استان از جمله کشاورزی، صنعت و معدن عنوان کرد و افزود: از آنجا که بحث مهارت آموزی سرمایه انسانی تاثیرات غیرقابل انکاری در حوزه هایی چون ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی، صدور خدمات فنی مهندسی و عدالت اجتماعی دارد، بررسی آن در قالب ساختاری مستقل زیر نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضروری به نظر می رسید.

استاندار خراسان رضوی گفت: در اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، نقشه ی جامع علمی کشور و قانون برنامه پنجم توسعه به مقوله آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و هدایت علمی سرمایه انسانی توجه ویژه ای شده است که تحقق این سیاست ها مستلزم حرکت مبتنی بر برنامه، نیازسنجی آموزش های مهارتی، اصلاح مستمر استانداردها و محتوای آموزشی و انطباق آن ها با نیازهای بازار کاراست.

فروزان مهر بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم از میانگین متوسط رشد 8 درصد تولید ناخالص داخلی یک سوم آن از محل بهره وری نیروی کار و سرمایه باید ایجاد شود که لازمه آن آموزش های مهارتی است.

وی با تاکید بر لزوم بهره وری حداکثری از منابع موجود و پرهیز از هرگونه موازی کاری از سوی دستگاه های متولی در حوزه مهارت آموزی به نیروی کار، اظهار کرد: تشکیل جلسات این شورا هر دو ماه یک بار و با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثری در افزایش هماهنگی، انسجام برنامه ها و تحقق تکالیف تعیین شده در اسناد بالادستی داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی موفقیت در دستیابی به اهداف یادشده را نیازمند بهره گیری صحیح از توان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: از ظرفیت فکری و اجرایی تشکل های توانمند بخش خصوصی در دبیرخانه و نیز اعضای شورا استفاده خواهد شد.

فروزان مهر بیان کرد: آسیب شناسی وضع موجود و یافتن علل عدم توفیق مهارت آموزی نیروی انسانی علی رغم وجود امکانات و ظرفیت های قانونی مطلوب، چشم انداز روشنی برای حرکت در مسیر اصلاح وضع کنونی ایجاد خواهد کرد.

وی بر تهیه بانک اطلاعات جامعه هدف، آینده پژوهشی با توجه به تغییرات مستمر فناوری ها و تنوع بخشی به سرفصل های آموزشی با درنظر گرفتن نیاز بازار برای جهت گیری های آتی این شورا تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با توجه به پیشگام بودن خراسان رضوی در ارایه ی بسیاری از ایده ها و طرح های ابتکاری به کشور اظهار کرد: تشکیل این شورا می تواند به عنوان الگویی مورد توجه سایر استان ها قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه پیش نویس ایجاد شورای هماهنگی و راهبری آموزش های مهارتی خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته آینده اعضا نظرات خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی اعلام کنند.

در این جلسه معاونان هماهنگی امور عمرانی و برنامه ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر فنی، بودجه، آموزش و پژوهش، روستایی و امور شوراهای استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و تشکل های بخش خصوصی حضور داشتند.