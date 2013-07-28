سرهنگ قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی قرار است که هفت سوله فرهنگی ورزشی در شهرستان ملارد احداث شود که این مهم به افزایش سرانه فرهنگی و ورزشی شهرستان کمک شایانی می کند.

وی افزود: از این تعداد فندانسیون سه سوله به همت و کمک شهرداری و شورای شهر و دیگر مسئولین بنا شده است و تا چند ماه آینده این اماکن بهره برداری می شود.

این مسئول همچنین از راه اندازی رستوران یکسان سازی تا چند روز آینده خبر داد.

قدیری با اشاره به اقدامات انجام شده در فضای مجازی، از راه اندازی سه دفتر در سه نقطه شهرستان برای بسیجیان و نیروهای کادر سپاه خبر داد و گفت: در حال حاضر دوره های آموزش وبلاگ نویسی در این اماکن در حال برگزاری است و بسیجیان استقبال مطلوبی از آن کردند.

فرماند سپاه شهرستان ملارد یادآور شد: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و لزوم غنی سازی اوقات فراغت، فعالیت پایگاه های تابستانی در شهرستان نیز آغاز شد.

وی افزود: در این پایگاه های تابستانی کلاسها در رشته های مختلف آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری برگزار می شود که با استقبال ویژه دانش آموزان مواجه شده است.

