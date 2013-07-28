احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نطق علی مطهری در جلسه امروز مجلس گفت: نطق جناب مطهری در مجلس حاوی برخی نکات مثبت بود که پیشتر هم مورد نظر ایشان بوده و ما هم بر آن تاکید داشتیم.

وی با اشاره به برخی از سخنان علی مطهری در نطق امروزش افزود: آقای مطهری گفتند دفاع از نظام و مردم را باید همزمان داشته باشیم و دفاع از نظام نباید باعث ضایع شدن حق مردم و جامعه شود که این از موارد مثبت صحبت های ایشان است . یا اینکه به نکات مثبت دولت احمدی نژاد اشاره کردند در حالی که می دانیم نسبت به برخی اقدامات این دولت در روزهای پایانی مسئولیتش انتقاد داشتند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد از برخی سخنان علی مطهری عنوان کرد: دو اشکال راهبردی در مباحثی که آقای مطهری در مجلس مطرح کردند وجود داشت که برادرانه از ایشان می خواهم این اشکلات را اصلاح کنند.

توکلی با بیان اینکه نباید حق اظهار نظر نمایندگان را به میزان رای آنها مرتبط دانست تاکید کرد: متاسفانه تعبیر سخن آقای مطهری این بود که افراطیون چون 4 میلیون رای دارند حق اظهار نظر در مورد دولت آینده را ندارند در حالی که این استدلال مبنا ندارد و می تواند جاده را برای دیکتاتوری اکثریت هموار کند. این سخن با اظهارات سابق آقای مطهری هم سازگار نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جریان اقلیت حق دارد حرف بزند و نقد کند و در خصوص دولت آینده موضع گیری داشته باشد اظهار کرد: گرفتن چنین حقی از اقلیت در واقع امضا کردن پای دیکتاتوری اکثریت است.

توکلی تصریح کرد: با اینکه بنده با افراطیون که مورد انتقاد آقای مطهری هستند در موارد بسیاری اختلاف نظر دارم اما معتقدم این جریان حق حرف زدن دارد.

وی گفت: مثل اینکه ایشان در مجلس به عنوان منتقد در اقلیت بود ولی ما از سخنان و حق اظهار نظر وی دفاع می کردیم.

نماینده مردم تهران با اشاره به اشکال دوم سخنان علی مطهری عنوان کرد: نقد دومی که به سخنان آقای مطهری وارد است مربوط به مواضع وی در قبال فتنه و مقایسه آن با خطاهای احمدی نژاد است.

توکلی با بیان اینکه تنازل سازی خطای موسوی و کروبی در فتنه 88 مشکلی را حل نمی‌کند، خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم جرم موسوی و کروبی کم است و خطاهای احمدی نژاد را هم اندازه با آن قرار دهیم به معنای اعتدال نیست.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی فتنه خلافکاری ها و قانون شکنی های موسوی بود تاکید کرد: موسوی به ادعاها و اظهارنظرهای قبلی خود نیز پایبند نماند و در مقابل قانون تمکین نکرد ولو اینکه اعتراض داشت باید مانند آیت الله هاشمی پس از رد صلاحیتش، در برابر قانون تمکین می کرد.

توکلی با بیان اینکه موسوی می توانست با تمکین مقابل قانون در دوره دوم احمدی نژاد همچون اقلیتی پرقدرت حضور داشته باشد تصریح کرد: وی می توانست به اهرم نقد در جریان اقلیت رفتار احمدی نژاد را تعدیل کرده و به احتمال زیاد الان رئیس جمهور بود بنابر این آقای مطهری نباید احمدی نژاد و موسوی را در کنار هم قرار دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه موسوی علت اصلی ایجاد فتنه بود یاد آورشد: البته احمدی نژاد هم در فتنه خطاهای قابل توجهی داشت اما قابل مقایسه با فتنه گری های موسوی و کروبی نبود.

توکلی با اشاره به اینکه پیروزی اعتدال نباید باعث این شود که به افراطیون جایزه دهیم تصریح کرد: آقای مطهری مثل همیشه باید از حق همه نمایندگان دفاع کند البته با در نظر گرفتن اینکه همه اظهارنظرهای نمایندگان نیز درست نیست.

وی با اشاره به بخشی از سخنان علی مطهری مبنی بر اینکه مجلس نباید به بهانه ارتباط با فتنه وزرای کابینه دولت یازدهم را تحمیل کند تاکید کرد: این تعین تکلیف کردن برای مجلس است چنین اظهار نظری نادرست بوده و قابل دفاع نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه به نظر من وزیری که از فتنه و فتنه گری حمایت کرده است صلاحیت وزیر شدن را ندارد، عنوان کرد: در حقیقت فتنه گری همان افراطی گری است و این مسئله چیزی است که دولت یازدهم با شعار اعتدال باید به آن توجه کند.

توکلی با اشاره به بخشی از سخنان علی مطهری در خصوص بازداشتهای سیاسی عنوان کرد: برخی بازداشتها برای نقد حاکمیت بوده است و سخنان مطهری اگر مصادیقی داشته باشد که من هم معتقدم دارد، نظام باید با سعه صدر با آنها برخورد کند و چتر رافت خود را بر سر همه از جمله مخالفان حکومت که دست به اقدام عملی نزدند باز کند.