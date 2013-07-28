به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدی نژاد اظهار کرد: این مجموعه توسط پرویز شمسی، مجموعه‌دار شیرازی، به موزه اهدا شده و به طور عمده، مربوط به دورة پهلوی است، اما در میان آن‌ها سکه‌های قدیم‌تر و بسیار نفیس نیز موجود است.

مسئول گنجینه‌های سکه و اسکناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: این اهداکننده که از نوجوانی مشغول گردآوری این مجموعه بوده و به خوبی از عهده حفاظت و نگه‌داری مجموعة خود برآمده است، عشق و ارادت به حضرت رضا(ع) را دلیل این عمل خود ذکر کرد.

یزدی نژاد بیان کرد: به گفتة این مجموعه‌دار، این سکه‌ها و اسکناس‌ها جدا از مکان ضرب از شهرهای مختلف کشور و به ویژه خراسان، گردآوری شده و در یک مجموعه، جمع شده است.

وی تصریح کرد: ین مجموعة نفیس، پس از ثبت و مستندسازی، در معرض دید علاقه‌مندان در گنجینه‌های سکه و اسکناس قرار خواهد گرفت.

مسئول گنجینه‌های سکه و اسکناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: این مجموعه‌دار ارادتمند به بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) به همراه این مجموعة نفیس، یک سرویس قاشق و چنگال نقره را نیز به موزة حضرت رضا (ع) اهدا کرد.