عملیات امنیتی در سه استان/ انفجار خودرو بمبگذاری شده در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، عبد الامیر الزبدی فرمانده عملیات دجله از آغاز عملیات امنیتی بزرگ در استانهای دیاله، صلاح الدین و کرکوک برای پیگرد عاملان حملات انتحاری و ترورهای ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی افزود: دراین عملیات از توپخانه و بالگرد استفاده خواهد شد و هدف از این عملیات، اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی، اعضای النقشبندیه و انصار سنت است.این عملیات در مناطق جلام، الطبج، الجزیره در صلاح الدین، مناطق حمرین در دیاله و الحویجه و حومه آن در کرکوک انجام می شود.

وی بیان کرد: در این عملیات ها چهار مظنون بازداشت شده و تعدادی بمب کشف شده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به وزارت کشور عراق از زخمی شدن شش نفر در منطقه التامیم و پل دیاله در جنوب شرق بغداد خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق از زخمی شدن یک نفر در حمله افراد مسلح در جنوب کرکوک خبر داد.

یک منبع امنیتی در استان الانبار از زخمی شدن دو پلیس در افراد مسلح در منطقه الشهدا در جنوب فلوجه در 62 کیلومتری غرب بغداد خبر داد.

منابع امنیتی در پلیس استان کرکوک اعلام کردند: حسین علی صالح الجبوری رئیس شورای منطقه الحویجه در جنوب غرب کرکوک از حادثه انفجار بمب که در مسیر خودرو کار گذاشته شده بود جان به در برد.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار خودرو بمبگذاری در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد.

این منبع اعلام کرد: این بمب در داخل یک اتوبوس کار گذاشته شده بود و در تقاطع الورزدی در منطقه الکراده در مرکز بغداد منفجر شد که یک نفر را کشت و هفت نفر دیگر را زخمی کرد.

این در حالی است که دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق از دستور وی برای بازداشت برخی از مسئولان حفاظت از زندانهای ابوغریب و التاجی که چند روز قبل تعدادی از زندانیان از آن فرار کردند خبر داد.

در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده است: در میان افرادی که بازداشت و تحویل عدالت داده شده اند برخی افسران ارشد و مسئول اداره امور زندانها به چشم می خورند. این مسئولان و ماموران امنیتی با وجود هشدارهای دستگاههای اطلاعاتی درباره احتمال حمله به این زندانها توجهی به آن نکرده اند.