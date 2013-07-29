شب قدر است و طی شد نامه هجر

به گزارش خبرنگار مهر، امشب شبی است که قدرش بلند است و سفارش‌ها برایش بی شمار... امشب شبی است که سقف هفت آسمان به روی بندگان باز می‌شود و هر آنکس که بتواند با هنرمندی دستچین کند خواسته هایش را برنده است.

امشب شب کاشت است، کاشت بذر بندگی دوباره در وجود خود و کاشت آبرو در دشت الهی.

امشب شب برداشت است، برداشت خوبی ها و پس زدن هرآنچه عامل تیرگی است.

امشب شب پاکیزگی است، پاکیزگی از هرآنچه نامیمون است و توسل به آیه های زیبایی...

شب قدر آنقدر بزرگ است که فراتر از هر زمان و مکانی می شود بستر حضور همه بندگان، محرابی که هرشخص با هر رنگ و زبان و با هر لهجه و نژادی می تواند در شمار بهترین ها باشد، بهترین بندگان که روسفیدی را برای خود به ارمغان می آورند.

و حقیقتا بندگی در سجاده خلاصه نمی شود. واژه واژه دعای جوشن نه فقط بار معنایی دارد که الگویی است برای زندگی و بندگی حقیقی.

هر مجیر و هر الغوث تنها صوتی نیست برای جاری شدن اشک و آه و درخواست بخشش، هر مجیر و الغوث واسطه ای است بین امروز و فردای ما، بین بندگی همراه با آزادگی و اسیری در تنهایی.

حقیقتا پیوند با خدای زیبایی ها در لحظه لحظه زندگی هرشخصی می تواند جلوه گر شود، و حقیقتا دوری از این منبع عظیم و بی پایان نیز با لحظه لحظه زندگی رقم می خورد.

شب قدر تلنگری است که حضور در کنارش بیداری است و غافل شدن از آن خوابی است عمیق و تاریک با کابوس هایی دردناک.

شب قدر شب رحمت است، شب بخشایش است و بهترین فرصت برای تولدی دیگر. امشب فرشتگان سبدهای اجر و پاداش را در دست گرفته و به امر الهی بر سر احیا کنندگان می ریزند.

امشب کتابی میزبان احیاکنندگان است که برسر مومنان جای دارد و چه خوش میزبانی است.

امشب آیه های انفاق، آیه های خوبی و محبت، آیه های ادب و احترام، آیه های عدالت و ظلم ستیزی میزبان قدم های مومنان اند و بر لب ها جاری اند.

امشب چتر رحمت قرآن کریم است که برسر احیاکنندگان بازمی شود و سایه برکتش برزندگی مهمانان خدا برقرار می شود.

شب قدر بهترین دفتر اسناد رسمی میثاق بین خالق و آفریده ای است که فراموشی دارد، بنده ای که تا مهر این پیمان به پرونده اش الصاق نشود پیمان هایش به خاطر نمی ماند، امشب زیباترین مهر بر این سند زده می شود.

امشب مومن به الله، مومن به خوبی ها، مومن به زیبایی ها و مومن به عدالت و مهربانی همانی است که با اخلاص و دور از هر نگاهی پای پیمانش را امضا می کند.

شب قدر شب بازگشت به آغوش پروردگار است

عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم شب قدر را شبی با عظمت می داند که مومنین برای رسیدن به آمرزش در انتظارش بوده اند.

حجت الاسلام سید جلال رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب قدر شبی است که نظام قرآن سالاری در فرد فرد احیا کنندگان جلوه می‌کند.

وی ادامه داد: در قرآن آیه حجاب، احترام به والدین، جهاد و تزکیه، انفاق و همه خوبی ها وجود دارد و این است که امشب قرآن به سر می گیریم، و این قرآن به سر گرفتن نباید در شب های قدر خلاصه شود و باید همه شب ها را شامل شود.

رضوی افزود: شب قدر شب ظرفیت سازی و عنایات الهی به بندگان است، شب قدر شب بازگشت به آغوش پروردگار است، امشب همان شبی است که می توان دست در دست امام عصر (عج) گذاشت و از ایشان یاری خواست و برای ظهورش دعا کرد..

وی تاکید کرد: از جمله بهترین اعمال این شب به جا آوردن نماز به خصوص، تقاضای استغفار و دعا برای عاقبت به خیری و تلاش برای به جای آوردن حق الناس است.

عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم با بیان اینکه تا زمانی که رضایت صاحبان حق الناس جلب نشود بخششی صورت نمی‌گیرد، گفت: در این شب‌ها اولیای خداوند خواب به چشمانشان راه نمی‌دادند چرا که در چنین شب‌هایی بهترین تقدیر ها رقم می‌خورد.