  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۹

حجت الاسلام ذاکری:

8 درصد واقفان نیشابور را بانوان تشکیل می دهند

نیشابور - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: هشت درصد از واقفان این شهرستان را بانوان تشکیل می‌دهند که با توجه به حق مالکیت آقایان این آمار قابل توجه است.

حجت الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر از دو فقره وقف جدید از آغاز سال 92 توسط بانوان نیکوکار این شهرستان خبر داد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور بیان کرد: یک قطعه زمین به مساحت 332 مترمربع برای ساخت مسجد جوادالائمه(ع) به‌صورت مشترک با زمین وقف شده توسط عبدالجواد چمبری به مساحت 674.10 متر مربع  توسط نرگس بهشتی وقف شد.

حجت الاسلام ذاکری گفت: دیگر وقف انجام شده توسط فاطمه صالح‌آبادی صورت گرفت که سه دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار شهید بهشتی به مساحت 84 متر مربع با لوازم منزل برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت علی(ع) در شب 23 رمضان و اطعام نیازمندان وقف شده است.

وی به آثار و برکات وقف در زندگی انسان اشاره کرد و افزود: حدود 40 درصد مردم به آثار و برکات وقف در زندگی‌شان آگاهی دارند و باید تلاش شود که این آمار گسترش یابد.

 

 

کد خبر 2105970

