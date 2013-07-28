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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

خجسته به مهر خبرداد:

نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع می شود

نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع می شود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع انتخابات گفت که بر اساس این پیشنهاد و تایید مقام معظم رهبری، مقرر شده که بحث نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع شود.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری و اصلاح موادی از قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر بررسی شد.

وی افزود: تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی کشور در اغلب موارد موجب تضییع حقوق تاکسیرانان زحمتکش کشور شده و مشکلاتی در این حوزه ایجاد می‌شود.

رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به وظایف و انتظارات مردم از سیستم تاکسیرانی کشور اظهار داشت: در امور مربوط به تاکسیرانی با دو نوع وظیفه روبرو هستیم که بخشی از آن در برگیرنده امور حاکمیتی و بخش دیگری در امور پشتیبانی و خدمات حمایتی است که باید حدود هر کدام از این امور و نهاد مسئول در مورد آن احصاء شود.

خجسته تصریح کرد: با تصویب این طرح شرح وظایف نهادهای مذکور شفاف‌تر شده و امکان ارائه خدمات به جامعه تاکسیرانی کشور بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شد با تشکیل کمیته تخصصی موارد موجود در طرح پیشنهادی اصلاح شده و به صحن علنی ارائه شود.

رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به بحث و بررسی گذاشته شد.

خجسته با اشاره به لزوم تجمیع بحث نظارت بر تمام انتخابات گفت: نظارت بر انتخابات فرآیندی تخصصی و مهم است که باید توسط نهادی تخصصی و آشنا به امر نظارت بر انتخابات انجام شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه رضا طلایی‌نیک مشاور کمیسیون شوراها با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع انتخابات گفت که بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری، مقرر شده که بحث نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع شود.
 

کد مطلب 2105971

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