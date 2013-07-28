نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع می شود

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری و اصلاح موادی از قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر بررسی شد.



وی افزود: تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی کشور در اغلب موارد موجب تضییع حقوق تاکسیرانان زحمتکش کشور شده و مشکلاتی در این حوزه ایجاد می‌شود.



رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به وظایف و انتظارات مردم از سیستم تاکسیرانی کشور اظهار داشت: در امور مربوط به تاکسیرانی با دو نوع وظیفه روبرو هستیم که بخشی از آن در برگیرنده امور حاکمیتی و بخش دیگری در امور پشتیبانی و خدمات حمایتی است که باید حدود هر کدام از این امور و نهاد مسئول در مورد آن احصاء شود.



خجسته تصریح کرد: با تصویب این طرح شرح وظایف نهادهای مذکور شفاف‌تر شده و امکان ارائه خدمات به جامعه تاکسیرانی کشور بیشتر خواهد شد.



وی ادامه داد: کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شد با تشکیل کمیته تخصصی موارد موجود در طرح پیشنهادی اصلاح شده و به صحن علنی ارائه شود.



رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به بحث و بررسی گذاشته شد.



خجسته با اشاره به لزوم تجمیع بحث نظارت بر تمام انتخابات گفت: نظارت بر انتخابات فرآیندی تخصصی و مهم است که باید توسط نهادی تخصصی و آشنا به امر نظارت بر انتخابات انجام شود.



وی تصریح کرد: در این جلسه رضا طلایی‌نیک مشاور کمیسیون شوراها با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع انتخابات گفت که بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری، مقرر شده که بحث نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع شود.

