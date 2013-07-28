امیر بنیهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد تخت بیمارستان حکیم از 96 تخت با 88 تخت اضافه شده به 174 تخت افزایش یافت.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور افزود: همچنین تعداد تخت بیمارستان 22 بهمن از 172 تخت با 52 تخت اضافه شده به 224 تخت افزایش یافت.
بنی هاشمی مصوبات دولت در سفر چهارم استانی به خراسان رضوی را ایجاد بیمارستان 320 تخت خوابی در نیشابور و 32 تختخوابی در مرکز شهرستان جدیدالتاسیس فیروزه دانست.
وی افزود: بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) وابسته به تکیه ابوالفضلی(ع) با 50 تخت بهعنوان بخش خصوصی در خدمت شهروندان فعال است.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: دولت برای انتهای برنامه سوم توسعه یک هزار تخت بیمارستانی برای جمعیت نیشابور و شهرستان ارتقا یافته فیروزه و بخشهای در حال ارتقا برنامهریزی کرده است.
بنی هاشمی اظهار کرد: امیدواریم مطابق این برنامه در آینده نزدیک شاهد ایجاد سه بیمارستان 32 تختخوابی در فیروزه، عشقآباد مرکز بخش میانجلگه و زبرخان باشیم.
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