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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

جلسه خانه‌سینما با حضور جعفری‌جوزانی/ تصمیم‌گیری درباره مجمع عمومی

جلسه خانه‌سینما با حضور جعفری‌جوزانی/ تصمیم‌گیری درباره مجمع عمومی

تعدادی از اهالی خانه سینما با تشکیل جلسه‌ای در محل ساختمان شماره 2 این نهاد صنفی درباره سرنوشت مجمع و مساله بازگشایی خانه سینما در حال تصمیم‌گیری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود مجمع عمومی خانه سینما عصر امروز 6 مردادماه در ساختمان شماره یک این نهاد صنفی برگزار شود به دلیل پلمپ این ساختمان و تحت حفاظت بودن آن توسط نیروی انتظامی، در حال حاضر تعدادی از اهالی سینما در ساختمان شماره 2 جلسه‌ای برگزار کرده‌اند.

این جلسه به این منظور تشکیل شده که اهالی خانه سینما چه سیاستی را برای مشکل پیش آمده در نظر بگیرند.

در این جلسه مسعود جعفری جوزانی، محمد مهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، محمدرضا هنرمند، علیرضا شجاع‌نوری، تهمینه میلانی، مهتاب کرامتی، ناصر صفاریان، منوچهر محمدی، مازیار میری، مجید برزگر، مسعود رایگان، رویا تیموریان، بیژن میرباقری، عزیز ساعتی، حبیب رضایی، پروین صفری، همایون ارشادی، داوود رشیدی، حسین محجوب، ابوالحسن داوودی، نورالدین زرین کلک، پارسا پیروزفر، جواد نوروزبیگی، مریم بوبانی، علی دهکردی، مصطفی احمدی، محمدرضا دلپاک، غلامرضا موسوی، مرتضی رزاق کریمی، فرشته طائرپور، بیژن امکانیان، نوید فرح‌ورزی، سیروس الوند، محمدرضا مویینی، امیر اثباتی، جابر قاسمعلی، ابراهیم مختاری، السا فیروزآذر و ...حضور دارند.

همچنین جمال خندان وکیل خانه سینما نیز در این جلسه حضور دارد. مسعود جعفری جوزانی در کمیته 7 نفره نگارش اساسنامه جدید خانه سینما به عنوان نماینده رئیس‌جمهوری حضور داشت. وی چندی پیش نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری نوشت و از وی درباره بازگشایی خانه سینما نظرخواهی کرد که وی نیز دستور داد توافقنامه 13 تیرماه مورد قبول وزارت ارشاد باشد.

کد مطلب 2105975

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