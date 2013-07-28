آمادگی کارآموزان البرزی برای حضور در مسابقات ملی مهارت/ اشتهارد گزینه مناسب میزبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزيزی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مهارت گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت اواخر مهرماه جاری برگزار می شود و کارآموزان البرزی خود را برای شرکت در این رقابتها آماده می کنند.



وی افزود: مرحله استانی این مسابقات 15 شهریورماه جاری با رقابت 250 کارآموز برتر راه یافته به اردوی آمادگی مسابقات استانی برگزار می شود.



عزیزی ادامه داد: برترین های استانی پس از رقابت در مرحله کشوری و کسب امتیازات لازم به عنوان نفرات برتر عازم مسابقات جهانی مهارت می شوند.



عزیزی یادآور شد: در سيزدهمين دوره المپياد ملي مهارت كه سال گذشته در استان البرز و بخشی در تهران انجام شد، استان البرز با كسب دو طلا، يك نقره، يك برنز و يك ديپلم افتخار نسبت به دوره قبلي با يازده پله صعود رتبه ۱۳ را بين استانهاي كشور به خود اختصاص داد.



وی گفت: مدالهای كسب شده شامل يك طلا در رشته جواهر سازی، يك طلا در رشته كابينت سازی چوبی، يك نقره در رشته طراحی فضای سبز تيمی، يك برنز آشپزی و يك ديپلم افتخار در رشته سرآشپزی بود.

احتمال دارد البرز میزبان شود



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز همچنین گفت: با توجه به زیرساختهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشتهارد در تلاشیم، بخشی از مسابقات ملی دوره چهاردهم یا اردوی آماده سازی نفرات برتر در این مرکز انجام شود.



وی در این ارتباط از بازدید سرزده معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان از مرکز اشتهارد طی 10 روز اخیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توجه به فضای مناسب این مرکز، بخش از مسابقات به میزبانی اشتهارد برگزار شود.

صعودی 2 پله ایران در مسابقات جهانی آلمان



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ادامه با بیان اینکه برترین های مسابقات ملی مهارت عازم مسابقات جهانی می شوند، گفت: سازمان جهانی مهارت WSI متولی برگزاری این مسابقات است که هر دو سال یکبار برگزار می شود.



وی یادآور شد: تیم اعزامی ایران در مسابقات ملی مهارت 2013 لایپزیک آلمان موفق به کسب رتبه چهارم شد.



وی افزود: تیم ایران در میانگین تیمی در بین حدود 56 کشور شرکت کننده توانست با دو پله صعود نسبت به مسابقات 2011 لندن، به مقام چهارم رقابتها دست یابد.



عزیزی با اشاره به تیم 11 نفره ایران و اینکه تمام نفرات اعزامی صاحب مقام شدند، یادآور شد: دو مدال نقره، یک برنز و هشت دیپلم افتخار رهاورد سفر کارآموزان برتر ایرانی به رقابتهای جهانی آلمان بود.



