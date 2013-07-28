4 ورزشکار جانباز و معلول خراسان رضوی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی از دعوت 4 ورزشکار استان به اردوی تیم های ملی بوچیا، تنیس روی میز و والیبال نشسته جوانان خبر داد.

هادی رضایی اظهار کرد: سومین مرحله اردوی آمادگی تیم بوچیا بانوان کشور روزهای 21 تا 27 مرداد ماه در تهران برگزار می شود که سمیرا رمضانی و کلثوم بافضل 2 ورزشکار جانباز و معلول رده سنی جوانان استان به این اردو دعوت شدند.

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی با اشاره به دعوت از مهرداد محمدپور پینگ پنگ باز جانباز و معلول استان به اردوی تیم ملی، افزود: چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور از روز 28 مرداد ماه در تهران آغاز می شود و تا دوم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

رضایی گفت: مهرداد بابادی والیبالیست جوان استان نیز به اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشور که روزهای 21 تا 27 مرداد ماه در تهران برگزار می شود، دعوت شد.

وی بیان کرد: ورزشکاران ملی پوش جانباز و معلول خراسان رضوی رقابتهای پارآسیایی مالزی را در شهریور امسال پیش رو خواهند داشت.

برگزاری رقابت های شطرنج قهرمانی خراسان رضوی به صورت ریتد

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در تاریخ شطرنج استان رقابت های قهرمانی شطرنج بزرگسالان به صورت ریتد برگزار می شود.

محمدرضا جاودانی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی شطرنج بزرگسالان استان در بخش آقایان روز 12 مردادماه در سالن شطرنج مجموعه ورزشی بهشتی مشهد برگزار می شود.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی افزود: در پایان جدول مسابقات به فدراسیون جهانی شطرنج فرستاده خواهد شد و افراد دارای حد نصاب امتیازات، درجه بین المللی کسب خواهند کرد.

جاودانی با اشاره به برگزاری مرحله اول رقابت های قهرمانی کشور با عنوان جشنواره کشوری در روز 26 مردادماه در اراک عنوان کرد: نفرات برتر رقابت های قهرمانی استان برای اعزام به این رقابت ها انتخاب خواهند شد.

وی گفت: تیم شطرنج بانوان استان نیز روز 23 مردادماه رقابت های جشنواره کشوری را پیش رو دارد.

پایان رقابتهای شطرنج جام رمضان در فریمان

رئیس هیئت شطرنج فریمان از پایان رقابتهای شطرنج جام رمضان در 2 رده سنی نوجوانان و بزرگسالان در این شهرستان خبر داد.

اکبر پاسبان اظهار کرد: رقابتهای شطرنج جام رمضان که از 30 تیر ماه در سالن شطرنج اداره ورزش و جوانان شهرستان فریمان آغاز شده بود با مشخص شدن نفرات برتر 4 مرداد ماه به پایان رسید.

رئیس هیئت شطرنج فریمان با اشاره به برگزاری این رقابتها در 5 دور به روش سوئیسی، بیان کرد: در رده سنی بزرگسالان که با حضور 26 شرنج باز برگزار شد، محمد توکلی از فریمان به مقام نخست دست یافت، حمید علامه از قلندرآباد دوم شد و علی عابدینی از سفیدسنگ به مقام سوم رسید.

پاسبان گفت: رقابتهای شطرنج جام رمضان در رده سنی نوجوانان زیر 16 سال با حضور 22 نفر شرکت کننده برگزار شد که در پایان مهدی شکاری، سجاد بهرا و امیرحسین عظیمی هر سه از فریمان به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند

آغاز رقابتهای کاراته و شطرنج جام رمضان گناباد پس از شبهای قدر

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: رقابتهای کاراته و شطرنج جام رمضان پس از شبهای پر فضیلت احیا در شهرستان برگزار خواهد شد.

حسین شاهدوست به حضور پرشور ورزشکاران گنابادی در مراسم شبهای قدر اشاره و اظهار کرد: پس از این شبهای پر فیض یک دوره رقابتهای کاراته با عنوان جام رمضان 10 مرداد ماه در سالن ورزشهای رزمی اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد افزود: یک دوره مسابقات شطرنج جام رمضان نیز از شب بیست و پنجم این ماه مبارک به صورت آزاد در شهرستان گناباد آغاز خواهد شد.

شاهدوست بیان کرد: این رقابتها در بخش آقایان و در شبهای 12، 13 و 14مرداد ماه در محل کتابخانه شهید مطهری شهرستان برگزار می شود.

وی گفت: رقابتهای فوتسال و والیبال جام رمضان در بخش های کاخک و نوغاب شهرستان گناباد نیز در حال برگزاری است و تا پایان این ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

برگزاری دوره های مربیگری و داوری رشته های مختلف ورزشی در خلیل آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد گفت: دوره های آموزشی مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی در شهرستان برگزار خواهد شد.

حسن احمدیان دهمیانی اظهار کرد: ثبت نام دوره های آموزشی مربیگری و داوری درجه 3 در رشته های والیبال، تنیس روی میز و هندبال در هر دو بخش آقایان و بانوان در شهرستان خلیل آباد آغاز شده است و پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد با اشاره به ثبت نام دوره های مربیگری درجه 3 اسکواش و آمادگی جسمانی در بخش آقایان و بانوان در این شهرستان افزود: این دوره های آموزشی با تکمیل ثبت نام کلاسها پس از ماه مبارک رمضان در خلیل آباد برگزار خواهد شد.

احمدیان گفت: تمامی مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان نیز پس از لیالی قدر در دور دوم پیگیری خواهد شد.

70 درصد ترکیب بازیکنان تیم هندبال ثامن الحجج(ع) مشهد بومی هستند

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج(ع) مشهد گفت: هدفمان حضور پر قدرت و گرفتن نتایج مطلوب تر از فصل گذشته در لیگ برتر امسال است.

علیرضا حبیبی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون، لیگ برتر امسال با حضور 12 تیم از روز 24 مرداد ماه آغاز می شود و تیم های حاضر در این رقابتها تا روز 10 مرداد زمان دارند مدارک و هزینه حضور در لیگ را به فدراسیون تحویل دهند.

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج(ع) مشهد افزود: خوشبختانه حضور دو تیم خراسانی در لیگ برتر قطعی است و ما تمریناتمان را با قدرت پیگیری می کنیم و امیدواریم امسال همچون سال گذشته حضوری پر قدرت در لیگ برتر داشته باشیم.

حبیبی گفت: امسال 70 درصد ترکیب تیم را هندبالیست های بومی استان تشکیل می دهند و با استفاده از این ظرفیت، در کنار تلاش برای کسب نتایج مطلوب، نگاهی به قهرمانی در لیگ برتر خواهیم داشت.

وی افزود: تعدادی از بازیکنان سال قبل از ما جدا شده اند ولی با جذب 8 بازیکن تیم ثامن الحجج(ع) سبزوار و چند هندبالیست جوان دیگر که در لیست خریدمان بودند تیم خوبی را روانه لیگ برتر خواهیم کرد.

محوطه مجموعه سجاد با همکاری شهرداری منطقه یک آسفالت شد

مدیر مجموعه ورزشی سجاد مشهد از اجرای تفاهم نامه بین اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری منطقه 1 مشهد در خصوص آسفالت محوطه این مجموعه ورزشی خبر داد.

امیر زارعی اظهار کرد: طبق یک تفاهم نامه که بین اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری منطقه 1 مشهد به امضا رسید، شهرداری در ازای دریافت خدمات ورزشی از این مجموعه، موظف به آسفالت محوطه آن شده بود.

مدیر مجموعه ورزشی سجاد مشهد افزود: در حال حاضر حدود 1500 متر مربع از محوطه این مجموعه ورزشی با صرف هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال آسفالت شده و مورد استفاده ورزشکاران قرار خواهد گرفت.

زارعی اظهار کرد: پس از امضای این تفاهم نامه، اخذ موافقت ها و پیگیری مراحل اداری آن حدود 9 ماه طول کشید که خوشبختانه این تلاش ها نتیجه داد و مجموعه ورزشی سجاد شرایط بهتری برای خدمت به ورزش دوستان و ورزشکاران علاقه مند دارد.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نونهالان بسیجی خراسان رضوی برگزار می شود

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی از برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نونهالان بسیجی استان در خانه کشتی مشهد خبر داد.

حسن بذرافشان اظهار کرد: با همت تربیت بدنی سپاه امام رضا(ع) یک دوره رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد نونهالان بسیجی استان 10 مرداد ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

مدیر مجموعه ورزشی سجاد مشهد افزود: وزن کشی این مسابقات از ساعت 18 تا 20 روز پنجشنبه انجام و رقابتها پس از افطار در سالن خانه کشتی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

بذرافشان گفت: کشتی گیران شهرستان های مشهد، تایباد، قوچان، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه و نیشابور در رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد نونهالان بسیجی استان شرکت خواهند کرد.

وی از آغاز رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد باشگاه های کشور در روز 19 مرداد ماه خبر داد و افزود: تیم گروه ساختمانی کفایتی نماینده خراسان رضوی در اولین دیدار خود در لیگ دسته اول کشتی کشور میزبان تیم بصیر فریدون کنار خواهد بود.