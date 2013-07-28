ذخیره کتب کتابخانه های عمومی اردبیل به 717 هزار جلد رسید

صادق فرهمندامین عصر یکشنبه در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه های اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از این رقم 39 هزار و 581 جلد کتاب از ابتدای سال جاری تاکنون به منابع قبلی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعداد مراکز، اعضاء و نیز جمعیت تحت پوشش بیشتر کتب جدید در کتابخانه های عمومی اردبیل ذخیره شده است، یادآور شد: کتب جدید در موضوعات مختلف از جمله علمی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی، ادبیات، کتب پایه و مرجع، تحصیلی و کمک آموزشی تا سطح دکترا در قالب طرح های مورد اجرا خریداری و دسته بندی شده است.

فرهمندامین با اشاره به کتابخانه مرکزی اردبیل به عنوان قطب فرهنگی استان با اشاره به تصریح کرد: بر همین اساس طی هفته اخیر با توجه به نیازها سه هزار و 500 جلد کتاب به این کتابخانه در اردبیل اضافه شد.

وی با بیان اینکه تبدیل این کتابخانه به قطب فرهنگی استان موجب شده که انتظارات از خدمات این نهاد بالاتر برود، تاکید کرد: افزایش بخش های مختلف از جمله بخش های تالار نویسندگان استان، بخش روشندلان و... به کتابخانه مرکزی اردبیل، موجب شده این کتابخانه به عنوان قطب فرهنگی و پژوهشی کتابخانه های عمومی استان شناخته شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همچنین از شرکت بیش از پنج هزار نفر از این استان در مسابقات کتابخوانی آنلاین کشور طی امسال خبر داد و ادامه داد: این تعداد در 40 مسابقه کتابخوانی آنلاین و 20 مسابقه کتابخوانی مکتوب شرکت کرده که در مجموع از میان آنها 180 نفر برنده و موفق به کسب 70 میلیون ریال جوایز نقدی شده اند.

وی کتابهای مورد نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور جهت برگزاری مسابقات را از میان کتب ارزشی منتشر شده در سالجاری عنوان کرد و افزود: هم اکنون مسابقات کتابخوانی با محوریت ماه رمضان و فیوضات این ماه در حال برگزاری است و لذا علاقه مندان به شرکت در مسابقه کتابخوانی می توانند با مراجعه به سایت کتابخوانان حرفه ای به آدرس booki.ir و یا مراجعه به رابطان فرهنگی کتابخانه های عمومی در این مسابقات شرکت کنند.