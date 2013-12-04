کاهش سهم تعاون در اقتصاد به 5 درصد/ برخی آمدند تعاونی که وام بگیرند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه سهم بخش تعاون در آمارهای کشور بیشتر از 5 درصد است گفت: به تازگی مطالعه ای در اینباره صورت گرفت که مشخص شد سهم تعاونی ها حتی کمتر از 5 درصد در اقتصادی کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: همچنین مطالعات نشان می دهد که تعاونی ها در برخی بخش ها مانند مصرف از ماندگاری مناسبی برخوردارند. تعاونی ها باید فعالیت های خود را در برخی دیگر از بخش ها مانند خدمات و تولید نیز توسعه دهند.

ربیعی با تاکید بر وجود علت های درون ساختاری در عقب ماندگی تعاونی ها از اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی بحث تعاونی ها می شود نوعی نگاه عدالت جویانه در توزیع ثروت وجود دارد و گسترش تعاونی ها، مفهوم عدالت اجتماعی را توسعه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در قبل از انقلاب و پس از جنگ تحمیلی، ساختارهای لازم برای توسعه تعاونی ها دیده نشد و ما امروز در فرهنگ تعاون دچار مشکل هستیم. ما روح کار جمعی را در فرهنگ ایرانی و دینی خود داریم ولی در تبدیل آن به فعالیت های اقتصادی دچار مشکل می شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تعاونی ها در مقاطعی دچار شتاب می شوند اما برخی به تعاونی ها رو آورده بودند تا بتوانند از این طریق وام دریافت کنند.

به گفته ربیعی، ما هم اکنون در کشور نظام حقوقی مناسبی برای حمایت از تعاونی ها نداریم و به یک نظام مالیاتی مناسب در این بخش نیاز داریم. در حال حاضر، به دلیل پایین بودن سود در تعاونی های مصرف امکان رقابت با بیرون وجود ندارد.

وی با اشاره به لزوم تغییر نگاه مسئولان و سیاست گذاران درباره تعاونی ها گفت: گسترش فعالیت تعاونی ها می تواند منجر به توزیع عادلانه ثروت در کشور شود و در این راه خصوصی سازی یک راه درست برای اداره آینده کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از نحوه خصوصی سازی های صورت گرفته در گذشته اظهارداشت: تعاونی ها از این خصوصی سازی ها، سهم بسیار اندکی داشته اند و بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها بوده است.

ربیعی ادامه داد: تقریبا واگذاری به تعاونی ها در حد صفر بوده است. یک ویژگی مناسب فعالیت تعاونی ها این است که این بنگاه ها نگاه صرف اقتصادی ندارند؛ بنابراین می توان از این طریق خصوصی سازی همراه با توزیع عادلانه ثروت را دنبال کرد.

وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی تعاونی ها گفت: ما تجربه خوبی را در فعالیت فارغ التحصیلان در بخش تعاون داریم و باید زمینه حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی در این بخش گسترش یابد. هم اکنون توانمندسازی تعاونی های فارغ التحصیلان را دنبال می کنیم تا بتوانند سهمی را از خصوصی سازی بگیرند.