ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موجب کاهش محدودیت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مكاريان در نخستین جلسه ساماندهی سكونتگاههای البرز که بعد از ظهر یکشنبه در کرج برگزار شد، با اشاره به رشد سریع سکونتگاههای غیررسمی اظهار داشت: سکونتگاههای غیرررسمی در دهه اخیر رشد پرشتابی را پشت سر گذاشته است.

وی گفت: در طول این دهه به تدريج محلات نابسامان و سكونت گاههای غير رسمی به طور عمده در حاشيه شهر خارج از طرح جامع شهری گسترش يافته است.

مکاریان سیمای نامطلوب، ساختمان های تخریب شده و فرسوده، کم عرض بودن گذرگاه ها و معابر پر پیچ‌ و خم، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی، نبود شغل رسمی و درآمد کافی، فقر فرهنگی و... را از مشکلات اصلی این معضل نام برد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز افزود: در صورت وقوع زلزله معضلات زيادی دامن مردم ساكن در بافت های فرسوده و سكونتگاه های غير رسمی را می گيرد و بايد از هم اكنون به فكر رفع مشكلات اين مناطق بود.



وی با بیان اینکه اميدوار است با هماهنگی و همكاری دستگاههای ذيربط گامهای موثری برای تحقق توانمندسازی اين سكونتگاهها برداریم، تاکید کرد: به طور حتم توانمندسازی این سکونتگاهها موجب کاهش فقر و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مناطق مختلف شهری می شود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز اجرای این مهم را گامی در جهات کاهش محدودیتها برشمر و تاکید کرد: بر اين اساس لازم است از كارشناسان خبره جهت تشكيل كميته فنی و طرح و بررسی مطالعات بهره گيری شود.



وی افزود: ظرفیت دستگاهها و سازمان های اجرایی استان برای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی از سوی رئیس و دبیر کمیته توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بررسی خواهد شد.