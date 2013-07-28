مشخص شدن هویت جان باختگان سانحه هوایی چالوس/ اعزام کارشناسان کمیسیون بررسی به محل حادثه

سید قدیر رضایی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هواپیما مورد نظر دو نفره و پرواز تفریحی را در مجتمع نمک آبرود چالوس انجام می داد.

رضایی تاکید کرد: علت سقوط این هواپیما بعد از بررسی توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور اعلام می شود.

وی افزود: در این سانحه خلبان به نام ساسان سوداگر و خانم لیلا رحیمی فوت کردند.

رضایی ادامه داد: اجساد این دو نفر بلافاصله به پزشک قانونی انتقال داده شد و با حضور به موقع نیروهای امدادی در اطراف محل حادثه از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شد.

ساعت 15 امروز یک فروند هواپیمای پرواز تفریحی مربوط به مجتمع نمک آبرود در اطراف این مجتمع سقوط و دو نفر کشته شدند.