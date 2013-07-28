20 هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد اردبیل از سبد کالايي بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالي عصر یکشنبه در دیدار با خیرین استان اردبیل اضافه کرد: در سال گذشته 15 هزار خانوار از سبد کالايي بهره‌مند شدند که هزينه کلي در اين زمينه 550 ميليون تومان بوده است.

وی يادآور شد: ‌در يک هم‌افزايي و تعامل با خيرين و نيکوکاران امسال هزينه اجراي طرح افطاري‌هاي گروهي و جمعي 800 ميليون تومان برآورد شده که به نظر مي‌رسد با نيت خالصانه خيرين بتوانيم اهداف مورد نظر را جامه عمل بپوشانيم.

مديرکل کميته امداد استان با بیان اینکه بخش عمده ای از اين مبلغ را خيرين و افراد نيکوکار و توانمند جامعه تامين کرده اند، ادامه داد: بخشي از اين هزينه‌ها نيز از محل منابع کميته امداد تامين شده تا با نيت خداپسندانه اين سفره‌هاي کريمانه برپا شده و مددجويان و ايتام از آن استفاده کنند.



وی با اشاره به برپایی سفره های افطاری در مساجد، محلات، کانون‌ها و مجتمع‌هاي مختلف تصریح کرد: امسال پيش‌بيني مي‌کنيم 65 هزار نفر از جمعيت زيرپوشش کميته امداد از اين سفره‌ها متنعم شوند ، این در حالی است که در ماه رمضان سال گذشته 69 هزار نفر از افراد تحت پوشش اين نهاد از سفره‌هاي احسان و نيکوکاري و افطاري‌هاي گروهي بهره‌مند شدند.



زلالي به اجرای طرح های نیکوکارانه مختلف در این ایام اشاره کرد و متذکر شد: سعي می کنیم در قالب طرح‌هاي مختلف از جمله اکرام ايتام، محسنين، رضوان، کوثر و شفا بتوانيم براي گروه‌هاي مختلف تحت پوشش و نيازمند کمک‌هاي مردمي و خيرخواهانه را جمع‌آوري کنيم.