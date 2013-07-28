به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی عصر یکشنبه در جلسه كارگروه تخصصي پژ‍وهش ، فناوري و تحول اداري استان با اشاره به اهميت اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پ‍ژوهشي در راستاي حركت درست و صحيح نظام اداري به سمت موفقيت افزود: برخي از دستگاه هاي اجراي به دليل نداشتن طرح هاي پژوهشي نمي توانند اعتبارات اين بخش را جذب کنند.

وی ادامه داد: در جلسه شوراي برنام ريزي و توسعه استان طرح تجميع اعتبارات پژ‍وهشي دستگاه هاي اجرايي استان را پيشنهاد مي دهيم و اميدواريم با تصويب اين طرح تمامي اعتبارات پژوهشي استان جهت انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان جذب شود.

طالبی در بخش ديگري از سخنان خود با تسليت ايام شهادت مولاي متقيان حضرت امير المومنين علي (ع) ، بر درس آموزي از زندگاني آن حضرت تاكيد کرد و گفت: شكافتن فرق امير المونين علي (ع) شكافتن فرق عدالت با شمشيري بود كه از سالها پيش با قلب حقايق تيز شده بود.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه فرصت خدمتگزاري روز اول و آخر ندارد ادامه داد: تمامي خدمتگزاران نظام اسلامي بايد تا آخرين لحظه و دقيقه نسبت به انجام وظايف محوله تلاش كنند.

در اين جلسه مدير كل دفتر فناوري اطلاعات استانداري آذربايجان غربي با ارائه گزارشي از روند توسعه الكترونيك در استان ، طرح جاده الکترونیکی از بورالان ماکو تا تخت سلیمان تکاب ،اتصال 102 دستگاه اجرائی به شبکه دولت و گردش مکاتبات بصورت الکترونیکی ، راه اندازی فیبر نوری 72 دستگاه اجرائی جهت برقراری ارتباط پر سرعت و تشکیل 12 جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت و 75 جلسه کمیته کارشناسی،حقوقی و واگذاری خدمات و ارائه بیش از 45 خدمت جدید در دفاتر را از جمله اين اقدامات عنوان كرد.

عليرضا سهندي ادامه داد : راه اندازی سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد) جهت ارتباط الکترونیکی مردم با دستگاههای اجرایی و تسریع در اقدامات ، اجرای اتخابات مکانیزه در راستای توسعه دولت الکترونیک ، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ، تشکیل ستاد راهبردی توسعه دولت الکترونیک استان ، عقد تفاهمنامه همکاری مابین سازمان فناوری اطلاعات ایران و استانداری و کارگروه علمی و فناوری پدافند غیر عامل استان در راستای ایجاد امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات از ديگر اقدامات استان در راستاي توسعه دولت الكترونيك در استان بوده است.

در اين جلسه همچنين مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري آذربايجان غربي نيز با ارائه گزارشي از طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان گفت: بر مبناي اعلام 21 دستگاه اجرايي 483 طرح پژوهشي در اولويت فعاليت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان قرار داد.

بخشايي همچنين با اشاره به افزايش اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي از نیم تا 3 درصد به 1 تا 3 درصد گفت: دستگاه هاي اجرايي مكلف به هزينه اين ميزان اعتبار براي اجراي طرح هاي پژوهشي هستند.

در ادامه اين جلسه پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي براي بهبود روند اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در استان بررسي شد.