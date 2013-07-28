خدمات پزشكی حج امسال تشریح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، وليد دنده بر، معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر درباره طرح پزشک مجموعه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی حج تعدادی از عوامل اجرایی در حج امسال به نفع زائران و كسانی كه برای حج ثبت‌نام كردند تقلیل یافته تا مردم كمتر در صف انتظار حج بایستند.



وی افزود: مركز پزشكی حج خدمات سلامت را در چهار سطح برگزار می‌كند كه در سطح اول و در طرح پزشک مجموعه مطب‌هایی در هتل‌ها به صورت 24 ساعته آماده خدمات به زائرین است.



این مقام مسئول با اشاره به سطح دوم رسیدگی به زائران بیان داشت: اگر زائری نیاز به خدمات گسترده‌تری داشته باشد، در سطح دوم خدمات دهی به زائران به بیمارستان‌های پزشكی و پلی كلینیك‌های اورژانس مركز پزشكی حج و زیارت منتقل می‌شود كه این بیمارستان‌ها و مراكز درمانی در مكه، مدینه، عرفات و منا وجود دارد.



معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر درباره سطح سوم خدمات پزشكی اظهار داشت: در سطح سوم اگر زائری نیاز به درمان تخصصی‌تر و و طولانی‌تری داشته باشد، طبق توافق و هماهنگی با مسئولان عربستان زائر به بیمارستان منتقل می‌شود و در سطح چهارم اگر تشخیص درمان تخصصی‌تر و طولانی‌تر از سطح سوم وجود داشته باشد با هماهنگی سازمان حج و زیارت و هواپیمایی كشور زائر از فرودگاه جده به تهران بازگردانده و خدمات نهایی سلامت در ایران به زوار داده می‌شود.



دنده‌بر با اشاره به معاینات زائران و ایجاد پوشه‌های مخصوص اطلاعات پزشكی آنان گفت: پزشكان قبل از سفر حج زائرین را معاینه كرده و نتیجه معاینات خود را در سامانه ثبت می‌كنند و بر همین اساس اطلاعات هر كدام از زائرین وجود دارد و پزشكان در بیمارستان‌های عربستان می‌توانند از این اطلاعات استفاده كنند.



وی افزود: اطلاعات بیمار بر روی كارتی است كه سازمان حج و زیارت برای او ایجاد كرده و دارای كد ملی بوده و باركد زائر نشان دهنده وضعیت وی است.



معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال احمر همچنین درباره استفاده از زائرین پزشک در معالجه و درمان زائران بیان داشت: مركز پزشكی حج و زیارت آمادگی همكاری با تمامی زائرین پزشک را دارد تا در مواقع بحرانی، غیر قابل تصور و حتی غیر قابل تحمل از آنان استفاده كند و ما آمادگی هرگونه همكاری با زائران پزشک حتی به عنوان رابط سلامت را داریم.

