خدمات پزشكی حج امسال تشریح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، وليد دنده بر، معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر درباره طرح پزشک مجموعه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی حج تعدادی از عوامل اجرایی در حج امسال به نفع زائران و كسانی كه برای حج ثبتنام كردند تقلیل یافته تا مردم كمتر در صف انتظار حج بایستند.
وی افزود: مركز پزشكی حج خدمات سلامت را در چهار سطح برگزار میكند كه در سطح اول و در طرح پزشک مجموعه مطبهایی در هتلها به صورت 24 ساعته آماده خدمات به زائرین است.
این مقام مسئول با اشاره به سطح دوم رسیدگی به زائران بیان داشت: اگر زائری نیاز به خدمات گستردهتری داشته باشد، در سطح دوم خدمات دهی به زائران به بیمارستانهای پزشكی و پلی كلینیكهای اورژانس مركز پزشكی حج و زیارت منتقل میشود كه این بیمارستانها و مراكز درمانی در مكه، مدینه، عرفات و منا وجود دارد.
معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر درباره سطح سوم خدمات پزشكی اظهار داشت: در سطح سوم اگر زائری نیاز به درمان تخصصیتر و و طولانیتری داشته باشد، طبق توافق و هماهنگی با مسئولان عربستان زائر به بیمارستان منتقل میشود و در سطح چهارم اگر تشخیص درمان تخصصیتر و طولانیتر از سطح سوم وجود داشته باشد با هماهنگی سازمان حج و زیارت و هواپیمایی كشور زائر از فرودگاه جده به تهران بازگردانده و خدمات نهایی سلامت در ایران به زوار داده میشود.
دندهبر با اشاره به معاینات زائران و ایجاد پوشههای مخصوص اطلاعات پزشكی آنان گفت: پزشكان قبل از سفر حج زائرین را معاینه كرده و نتیجه معاینات خود را در سامانه ثبت میكنند و بر همین اساس اطلاعات هر كدام از زائرین وجود دارد و پزشكان در بیمارستانهای عربستان میتوانند از این اطلاعات استفاده كنند.
وی افزود: اطلاعات بیمار بر روی كارتی است كه سازمان حج و زیارت برای او ایجاد كرده و دارای كد ملی بوده و باركد زائر نشان دهنده وضعیت وی است.
معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال احمر همچنین درباره استفاده از زائرین پزشک در معالجه و درمان زائران بیان داشت: مركز پزشكی حج و زیارت آمادگی همكاری با تمامی زائرین پزشک را دارد تا در مواقع بحرانی، غیر قابل تصور و حتی غیر قابل تحمل از آنان استفاده كند و ما آمادگی هرگونه همكاری با زائران پزشک حتی به عنوان رابط سلامت را داریم.
بر اساس مصوبه شورای عالی حج تعدادی ازعوامل اجرایی در حج امسال به نفع زائران وكسانی كه برای حج ثبتنام كردند تقلیل یافته تا مردم كمتر در صف انتظار حج بایستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، وليد دنده بر، معاون مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر درباره طرح پزشک مجموعه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی حج تعدادی از عوامل اجرایی در حج امسال به نفع زائران و كسانی كه برای حج ثبتنام كردند تقلیل یافته تا مردم كمتر در صف انتظار حج بایستند.
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