کلیات اساسنامه اصلاحی مورد تایید قرار گرفت/ 3 دستور رئیس جمهور با سنگ اندازی روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما پس از برگزاری نشست روسا و نمایندگان صنوف گفت: امروز ششم مردادماه همانطور که از قبل می دانستید قرار بود مطابق آگهی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما در ساختمان شماره یک برگزار شود علیرغم تلاش ها در روزهای گذشته برای کسب مجوز برای برگزاری این مجمع در خانه سینمای شماره یک ، این امکان فراهم نشد در صورتی که این تلاشها تا ساعت 17 نیز ادامه داشت و متاسفانه موفق به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نشدیم.

وی افزود: این خانه به طور غیر قانونی بسته شده است و به درخواست ما هم اکنون تحت حفاظت نیروی انتظامی است البته با خبر شدیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور مستقیم برای در اختیار گذاشتن خانه سینما را داده است اما بنا به دلایلی که بی خبر هستیم این اتفاق نیفتاد.

رئیس هیات مدیره خانه سینما ادامه داد: با توجه به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اعضای 25 صنف خانه سینما ، این اعضا در محل خانه سینما در خیابان وصال گرد هم آمدند تا جلسه ای برگزار کنند. در این جلسه کلیات اساسنامه هیات 7 نفره مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت به عمل آمد. این دوستان با کلیات مفاد اساسنامه موافقت کردند.

توحیدی افزود: بر همین اساس هیات مدیره خانه سینما فراخوان مجمع را در نوبت دیگر اعلام خواهد کرد. آنچه که امروز مورد تایید اصناف قرار گرفت باید تشریفات قانونی خود را طی کند.

وی در پاسخ به این سئوال درباره دستور احمدی نژاد درباره در اختیار قرار دادن ساختمان شماره یک گفت: ما از منابع موثق این موضوع را شنیده ایم اما اگر این دستور به طور کتبی ارائه می شد قطعا ما نیز عمل می کردیم. خوشبختانه در حال حاضر معاونت اجتماعی ناجا حفاظت این خانه را برعهده دارد و اگر این دستور کتبی بود ما آن را به معاونت اجتماعی ناجا ارسال می کردیم.

توحیدی خاطرنشان کرد: در این جلسه امروز نمایندگان 25 صنف حضور داشتند که برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده بودند.

وی درباره حفاظت از ساختمان شماره یک تاکید کرد: سردار منتظرالمهدی اعلام کردند که تا مشخص شدن حل اختلاف مشکل پدید آمده، این ساختمان را تحت حفاظت خود دارند.

رئیس هیات مدیره خانه سینما تصریح کرد: ما به همه مفاد تفاهمنامه 13 تیرماه عمل کردیم و اعلام فراخوان نیز داده ایم اما دوستان بر خلاف این تفاهم نامه مجمع عمومی برگزار کردند اما این مجمع 19 تیر با دستور احمدی نژاد کن لن یکن اعلام شد . همچنین وکیل خانه سینما نیز پیگیری قانون انجام داد.

وی افزود: متاسفانه علیرغم سه دستور صریح احمدی نژاد در رفع مشکل خانه سینما باز هم دوستان سنگ اندازی کردند اما ما امیدواریم این مشکل در همین دولت حل شود تا ما با خاطری آسوده به استقبال دولت یازدهم برویم. امید است در روزهای باقیمانده ابرهای تیره کنار بروند و خرد و عقلانیت و تمسک به قانون ، جایگزین رفتار فراقانونی شود.

رئیس هیات مدیره خانه سینما تاکید کرد: ارشاد یک وزارتخانه از کابینه دولت است و باید مسئولین آن دستور رئیس جمهور را محترم می شمردند. اعضای 29 گانه خانه سینما از احمدی نژاد که با دلسوزی برای رفع این مشکل اقدام کرد تشکر می کنم.

توحیدی در پایان درباره حضور مسعود جعفری جوزانی در جلسه امروز توضیح داد: ما خواستیم که وی در این جلسه حضور پیدا کند. جعفری جوزانی تاکنون زحمات زیادی کشید و با دلسوزی برای رفع مشکل خانه سینما در همین راستا قدم هایی برداشت. وی معتقد است بسته ماندن در خانه سینمای یک دلیلی نمی شود که ما مجمع عمومی را برگزار نکنیم و از نظر او این جلسه امروز یک مجمعی است که جنبه قانونی دارد و چون در خانه سینمای شماره یک با فوریت بسته شده است همه مجموعه به خانه شماره 2 آمده اند. از نظر وی این جلسه رسمیت داشت و بر این موضوع نیز اصرار داشتند.

وی ادامه داد: اما قانون ما را موظف می کند که برای برگزاری مجمع تمامی جوانب را رعایت کنیم اگر تغییراتی اتفاق بیفتد باید طی آگهی به اطلاع برسانیم. ما می خواستیم با اساسنامه اصلاحی موافقت اعضا اعلام شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. امروز این جلسه را ناگزیر در خانه سینمای شماره 2 برگزار کردیم اما نتیجه همان بود.

رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره بازگشایی خانه سینما در دولت دهم تاکید کرد: تا جایی که من می دانم ساعت 12 تاریخ 24 مرداد ماه دولت تحویل داده می شود امیدواریم تا این تاریخ این مشکلات نیز حل و فصل شود.

در پایان جلسه امروز خانه سینما بیانیه ای منتشر شد که به شرح زیر است:

پیرو آگهی منتشره از سوی هیات مدیره خانه سینما در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 6 مرداد ماه برای تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه خانه سینما متاسفانه به دلیل بسته بودن غیر قانونی در ساختمان خانه سینما در خیابان بهار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایندگان رسمی 25 عضو صنف خانه سینما در محل ساختمان خانه سینما در خیابان وصال و در حضور تعداد کثیری از بزرگان سینمای ایران تشکیل جلسه دادند و مراتب موافقت خود را با کلیات مفاد تغییرات پیشنهادی هیات 7 نفره در اساسنامه خانه سینما اعلام کردند و مقرر شد آگهی مجدد جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما جهت طی تشریفات قانونی در این خصوص از سوی هیات مدیره منتشر شود.

نمایندگان رسمی صنف سینمایی خانه سینما که در این جلسه حضور داشتند عبارتند از: انجمن بازیگران، انجمن جلوه های ویژه، انجمن سینمایی فیلم انیمیشن، انجمن صدای سینمای ایران، انجمن طراحان فیلم، انجمن طراحان فنی، انجمن عکاسان، انجمن فیلمبرداران، انجمن گویندگان، انجمن مدیران سالنهای سینما، انجمن مستندسازان، انجمن منشیان صحنه، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون تدوینگران، کانون دستیاران فیلمبردار، کانون دستیاران کارگردان، کانون فیلمنامه نویسان، کانون کارگردانان، کانون مدرسان ایرانی سینما، کانون آهنگسازان، انجمن فیلم کوتاه ، انجمن چهره پردازان و انجمن کارکنان لابراتورا.