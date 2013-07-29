صدور انقلاب اسلامی استکبار را ذلیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قلی پور شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان و سربازان سپاه ناحیه ساری و قرارگاه عملیاتی غدیر در حسینیه عاشقان کربلای ساری افزود: استكبار جهاني و عوامل آنها در منطقه خوار و ذلیل شده و این مهم سبب شده تا انقلاب اسلامی ایران در جهان مصادره شود.

وی ، ماه مبارك رمضان را ماه كيميا دانست كه تمام اعمال انسان در اين ماه مورد قبول درگاه احديت واقع مي شود و گفت: انسان باید از اين ماه كه ماه خداست به بهترين و شايسته ترين نحو بهره ببرد و تمام اعمال و كردار خود را مورد سنجش و محاسبه قرار دهد.

قلی پور ادامه داد: اين در حالي است كه معمولا انسانها اموال و دارايي هاي خود را زودتر از اعمال و كردار خود مورد محاسبه و حساب و كتاب قرار مي دهند.

وی عوامل موفقيت و پيشرفت انسان را شناخت استعدادها و توانايي ها و داشتن برنامه صحيح و سعي و تلاش خود دانست.

امام جمعه جویبار افزود: هر انساني بايد هر روز به محاسبه نفس خود بپردازد، اگر عمل نيك و شايسته داشت آن را تداوم بخشد و اگر كار خطا و گناهي مرتكب شد از آن دست بكشد.

وی گفت: نعمت ولايت فقيه در موقع حساس و بحراني با بصيرت و تدبير هوشمندانه كشتي انقلاب را به سر منزل مقصود مي رساند و توطئه دشمنان اسلام و نظام را نقش بر آب مي كند.

وي ادامه داد: جایگاه ولایت فقیه آنجایی مشخص می شود که كشور هايي كه در اين چند سال اخير براي رهايي از استعمار و استبداد انقلاب کردند تا حكومت ديني و اسلامي تشكيل بدهند، بدليل نداشتن رهبري واحد و وحدت كلمه نتواستند انقلاب خود را به نفع خواسته ها معنوي و ديني و سياست هاي انقلابي خود رقم بزند.



