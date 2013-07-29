بررسی پراکندگی غلظت گاز رادون در نقاط مختلف ایران/ ضرورت تهویه مناسب در ساخت و ساز

رادون چیست

علی گورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چیستی و چگونگی تشکیل گاز رادون که از تولیدات عنصر اورانیوم است، اظهار داشت: در کره زمین انواع مواد معدنی پراکنده است که اورانیوم یکی ازآنها است و در مناطق مختلف زمین میزان این عنصر متفاوت است.

وی با بیان اینکه اورانیوم دارای هسته سنگینی است، ادامه داد: در طول زمین اتفاقات فیزیکی در این هسته سنگین می افتد که تبدیل به هسته های سبک تر و پایدارتر شده به نحوی که باعث جداشدن یک سری مواد رادیواکتیو از این عنصر می شود که یکی از این مواد گاز رادون یا اورانیوم 226 است.

گورانی با تاکید بر اینکه گاز رادون بی رنگ و بی بو و بی طعم و از نظر شیمیایی نیز خنثی است، اضافه کرد: این گاز در دل زمین خودبه خود و با گذشت زمان تشکیل می‌شود و از طریق راههایی همچون وقوع زمین لرزه، شکاف زمین، حفاری از زمین خارج شده و وارد فضای اطراف زمین و زندگی ما می شود.

آسیبی که گاز رادون به ریه انسان می زند

مسئول برنامه بهداشت مواجهه با انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: گاز رادون از نظر فیزیکی و اتمی آلفازا – آلفا دهنده – است؛ آلفا ذره هسته ای است که قدرت نفوذ کمی دارد اما حاوی مقدار قابل توجهی انرژی است و این ذره تهدید خارجی نداشته و عمدتا آلودگی داخل بدنی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه ذره آلفا از گاز رادون معلق در محیط بسته وارد بدن انسان می شود به مهر گفت: اگر غلظت این گاز زیاد باشد و انسان در این فضا نفس بکشد این گاز در ریه وی جای گیر می شود و شروع به آلفازایی می کند؛ به این ترتیب با توجه به آنکه آلفا قدرت نفوذ کمی دارد و ریه انسان نیز یک لایه بسیار نازک میکرونی برای تبادل گاز دارد، شرایط کاملا مساعد است که آلفایی که توسط گاز رادون در ریه انسان ایجاد می‌شود ریه را آسیب بزند.

رادون دومین عامل سرطان ریه

گورانی با بیان اینکه براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی گاز رادون دومین عامل سرطان ریه بعد از سیگار است به مهر گفت: این گاز در فضای آزاد غلظتش به حدی نمی رسد که آسیبی بر سلامت انسان ایجاد کند اما این گاز به نوعی آلاینده داخلی است برای خانه هایی که تهویه های مناسب ندارد؛ به این معنی که شرایط تجمع و تراکم گاز در این خانه ها ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: در بحث سرطان عوامل بسیاری دخیل هستند و کار دشواری است که سهم رادون را در وقوع سرطان ریه به صورت عددی و کمی مشخص کنیم اما اینکه این گاز یک فاکتور مهم در وقوع این نوع سرطان است شکی نیست اما ضریب خطر آن مشخص نیست.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت با تاکید براینکه رادون گازی کاملا طبیعی است، گفته: این گاز در هوای آزاد هیچ آسیبی به انسان نمی زند و فقط در هوای بسته مشکل ایجاد می‌کند.

مهمترین عوامل ایجاد گاز رادون

مسئول برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به موارد انتقال گاز رادون به مهر گفت: چنانچه خانه ها در جایی ساخته شود که در آن منطقه غلظت اورانیوم بالا و نشت گاز رادون زیاد باشد این گاز از طریق سوراخ های موجود در پی ساختمان به صورت مستقیم وارد منزل می شود و در صورتیکه ساختمان از سیستم های تهویه مناسب برخوردار نباشد به درون بدن انسان وارد می شود.

وی ادامه داد: در همین حال مواد و مصالحی که برای ساختمان استفاده می‌شود چنانچه از مناطقی آورده شود که غلظت این ماده در آن منطقه زیاد بوده غلظت در این مواد ساختمانی نیز زیاد شده و گازی که از این مواد ساطع می‌شود ایجاد خطر می کند.

گورانی با تاکید براینکه یکی از مهمترین مداخلات برای کاهش خطرات گاز رادون بحث رعایت تهویه و گردش هوا است تصریح کرد: این گاز حتی از طریق آبهای زیرزمینی هم می تواند ساطع شود که ممکن است در مناطقی آبهای زیرزمینی استخراج و برای شستشو برای مثال دوش حمام به کار گرفته شود.

رادون قابل تشخیص است

مسئول برنامه بهداشت مواجهه با انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه این گاز مانند هر گاز دیگری قابل شناسایی و هم قابل تشخیص با سیستم های آشکار ساز است به مهر گفت: در کشورهای جهان اول، این گاز در حدی مهم است که در کف و پی ساختمانها یک شبکه جمع آوری گاز رادون احداث می‌کنند و قبل از آنکه گاز وارد منازل شود رادون را با دودکش به پشت بام خانه ها انتقال می دهند. در همین حال در این کشورها، قیمتگذاری خانه ها براساس غلظت گاز رادون منطقه مشخص می شود.

بررسی پراکندگی غلظت گاز رادون در نقاط مختلف ایران

گورانی از اجرای پروژه ملی بررسی پراکندگی غلظت گاز رادون در نقاط مختلف ایران با همکاری وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی خبر داد و گفت: در قالب این پروژه، پروتکل هایی برای سازمانهای مرتبط که مقید به رعایت اصول بهداشتی هستند تعریف خواهد شد. در این پروژه با توجه به اهمیت بالای بهداشتی اقتصادی که این گاز در زندگی مردم دارد پراکندگی غلظت گاز رادون در نقاط مختلف کشور بررسی می شود.

وی با بیان اینکه عمده ترین سازمانها در این طرح مانند شهرداری باید قوانین خاصی را در ساخت و سازها اعمال کنند و از طرفی وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی باید در این زمینه نظارت داشته باشند، تصریح کرد: اطلاع رسانی عمومی همگام با این برنامه ملی باید صورت گیرد.

مسئول برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با تاکید براینکه آلایندگی گاز رادون مربوط به آلایندگی داخل منازل است، اضافه کرد: پرقدرت ترین فاکتور در خطرات مربوط به این گاز عدم تهویه مناسب ساختمانهای مسکونی است.

وی در مورد نحوه اندازه گیری غلظت گاز رادون در ساختمانها به مهر گفت: اندازه گیری ها به دو شکل پسیو یا غیرفعال و اکتیو یا فعال ممکن است که در نحوه غیرفعال آن که دقیق تر هم است، در یک دوره زمانی 6 ماهه یا یکساله از یک پلیمر که از گاز رادون تاثیر می پذیرد در منازل استفاده می کنند و بعد از مدت مدنظر پلیمر را مانند فیلم عکاسی ظاهر می‌کنند و اثرات ضربه هایی که گاز رادون به آن پلیمر وارد کرده را محاسبه کرده و غلظت گاز را تشخیص می دهند؛ در همین حال در شکل فعال نیز از دستگاهی در ساختمانها استفاده می شود که در قالب محاسبات خاص از حجم مشخصی از هوا تشخیص می دهد که در یک متر مکعب هوا چند پیکوکوری برمترمربع، رادون در هوا معلق است.

گورانی با بیان اینکه مردم نمی توانند این آزمایشات را انجام داده و حجم غلظت این آلاینده را تشخیص دهند، اظهار داشت: در پروژه ملی بررسی پراکندگی غلظت گاز رادون در نقاط مختلف ایران به طور قطع راهکارهایی برای آنکه با ضریب بالایی اطمینان حاصل کنیم که چه غلظتی در زندگی مردم از گاز وجود دارد دیده خواهد شد.