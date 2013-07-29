اجرای ضیافت اندیشه فضای تعامل را بین اساتید حوزه و دانشگاه رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مطهری پور یکشنبه شب در اختتامیه طرح ضیافت اندیشه ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: ضیافت اندیشه فرصتی برای ایجاد همدلی و بالا بردن فضای صمیمیت بین همکاران و ایجاد فضای گفتمان در دانشگاه در راستای ارتقای فضای معنوی و رشد همه جانبه است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: اجرای طرح ضیافت اندیشه فضای تعامل و همدلی را بین اساتید حوزه و دانشگاه رقم زد.

وی گفت: در قالب این طرح بسیاری از مباحث و مواردی که در مطالعات شخصی فردی و روزمره به دلیل مشغله های کاری فرصت طرح شدن نداشت، طرح و بررسی شد.

حجت الاسلام مطهری پور عنوان داشت: در ابتدای اجرای این طرح انتقاداتی نیز به برخی کارگاه ها وارد شد اما با ایجاد فضای گفتمان اکثر همکاران رضایت خوبی از اجرای این طرح داشتند.

ضیافت اندیشه نقطه عطفی در تعامل بین اساتید حوزه و دانشگاه است

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی همدان به حضور مدرسان برتر و برجسته در این طرح اشاره کرد و در این زمینه افزود: اساتید در فضای آزاداندیشی به بررسی و نقد سازنده نقطه نظرات یکدیگر می پرداختند که این روند نقطه عطفی در تعامل بین اساتید حوزه و دانشگاه است.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند فضای همدلی و هم اندیشی بیشتری بین اساتید حوزه و دانشگاه ایجاد شود.

برنامه های فرهنگی برای خانواده های اساتید امسال کمرنگ بود

مطهری پور با اشاره به 9 روزه بودن طرح ضیافت اندیشه نیز گفت: اجرای این طرح در سال جاری به نسبت گذشته تفاوت هایی داشت که از جمله آن این بود که برنامه های فرهنگی برای خانواده های اساتید پررنگ تر بود اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این موارد مانند سال گذشته اجرایی نشد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به برگزاری نظرسنجی بین اساتید در زمینه زمان برگزاری این طرح نیز عنوان داشت: اکثر اساتید نظری مشترک در این زمینه داشتند که محقق شد.

در قالب این طرح موضوعات کاربردی برای اساتید بیان شد

وی همچنین با بیان اینکه در قالب این طرح موضوعات کاربردی برای اساتید بیان شد، گفت: در قالب این طرح سه موضوع معرفت شناسی اسلامی و فلسقه اسلام، اصول تعلیم و تربیت اسلامی و اندیشه سیاسی اسلامی برگزار شد.

مطهری پور بیان داشت: در این طرح حدود 150 نفر از اساتیذ شرکت داشتند که از نظر رتبه های علمی می توان گفت 70 درصد شرکت کنندگان استادیار، 25 درصد دانشیار و پنج درصد نیز مربی بودند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین بیان داشت: امسال برای نخستین بار در کشور طرح ضیافت اندیشه کارکنان علوم پزشکی نیز در کنار ضیافت اندیشه اساتید برای بررسی موارد و مباحث مرتبط با این قشر برگزار شد.

وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد با رفع نواقص احتمالی اجرای طرح ضیافت اندیشه اجرای این طرح در سال های آتی ارتقای کمی و کیفی یابد.