حسن هوری به شهرداری یاسوج پیوست/ جذب یک مهاجم در دستور کار

جواد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: حسن هوری اصلی ترین گزینه برای حفاظت از دروازه تیم فوتبال شهرداری در فصل جدید لیگ یک بود که روز گذشته با این تیم به توافق رسید.

وی بیان داشت: پیش از این تیم شهرداری با حسنی صفت، غلام علی تبار و پرویز برومند برای ایستادن در دروازه تیم شهرداری در فصل آینده نیز مذاکراتی انجام داد اما به توافق نرسید.

وی بیان کرد: حسن هوری به مدت یک فصل به تیم فوتبال شهرداری یاسوج پیوسته است.

اسلامی اظهار داشت: وی پیش از این در تیمهای مس کرمان، فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان بازی کرده است.

وی یادآور شد: تاکنون حضور بازیکنانی همچون حسن هوری، پیمان نصیرزاده، صمداکبری، مجید نجاتی، احسان شیرمردی، رحیم رحیمی، مهرداد ابتدایی، خسرو پیروزان، علی ابوالفضلی، احمد محمدیان، محمد دارابی، همایون گراوند، محمد جواد زارعی، اکبر صفری، قاسم صادقی، علیرضا قاسمی، مصطفی چراغی و حسین حجازی در تیم نهایی شده است.

وی اظهار داشت: روح الله مندنی پور، وحید خشتان، حامد رضوانی، پوریا افشاریان، رضا محمودی و شاهین کریمی نیز بازیکنان زیر 23 سال تیم هستند.

مدیر روابط عمومی باشگاه شهرداری یاسوج عنوان کرد: در حال حاضر جذب یک بازیکن در پست مهاجم در دستور کار این تیم قرار دارد.

اسلامی با بیان اینکه تیم روند آماده سازی خود را طبق برنامه طی می کند و بازیکنان از انگیزه بالایی برای حضور در رقابتها برخوردار هستند و گفت: در صورت مساعد بودن شرایط، تیم شهرداری پیش از آغاز فصل اردوی دیگری را در یکی از شهرهای کشور برگزار خواهد کرد.