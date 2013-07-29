بهره برداری از جاده کمربندی اصفهان به علویجه تا پنج ماه آینده

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون مناطق حادثه خیز وجود دارد که سالانه جان بسیاری از افراد را می گیرد، اظهار داشت: جاده اصفهان علویجه یکی از مناطق حادثه خیز در حوزه نجف آباد است.

وی افزود: در سال گذشته تصادفات زیادی در این جاده رخ داده که تعدادی از این تصادفات منجر به فوت 13 نفر از مردم شده که باید در پیشگیری از وقوع این حوادث سریع تر عمل کرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح اصلاح جاده کمربندی اصفهان علویجه با 27 کیلومتر جاده از جمله طرح های ملی، تصریح کرد: تاکنون هفت کیلومتر از این جاده آماده شده که با آماده سازی بخشهای باقیمانده این جاده تا پنج ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: محور تیران به سامان در حوزه شهرستان تیران و کرون نیز یکی از جاده های حادثه خیز است که اصلاح آن از مصوبات سفرهای دولت به این شهرستان است و باید با توجه به حجم بالای ترافیک در این جاده عرض جاده افزایش یابد.

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تيران و كرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایجاد جاده های زیر گذر برای روستا ها نیز از دیگر نیازهای حوزه راه شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون است که نیاز به اختصاص اعتبار توسط دولت برای ایجاد این زیر گذرها برای روستاهای حاشیه راه است تا تصادفات کاهش یابد.