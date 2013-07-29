پنج هکتار زمین برای ساخت آشیانه بالگرد امداد و نجات لرستان در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضا مرادی صبح دوشنبه در جلسه شورای ادارای استان لرستان اظهار داشت: پنج هکتار زمین برای ساخت آشیانه بالگرد امدادی و هوایی استان لرستان در محل مجتمع 14 معصوم خرم آباد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در راستای انعقاد تفاهم نامه بین جمعیت هلال احمر کشور و استانداری لرستان یک فروند بالگرد امداد و نجات به استان لرستان اختصاص یافت ادامه داد: در این راستا استانداری لرستان پنج هکتار زمین برای ساخت آشیانه، انبار دپو، ایجاد مدرسه میدانی، استقرار سگهای زنده یاب، استقرار دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر لرستان و ... به جمعیت هلال احمر لرستان اختصاص داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کار واگذاری زمین، خاکبرداری و تسطیح زمین این مجتمع در حال انجام است، افزود: تنها هفت دقیقه برای دسترسی به محل این مجتمع هوایی و آشیانه بالگرد امداد و نجات فاصله زمانی وجود دارد.

مرادی یادآور شد: عملیات ساخت سوله و تامین آشیانه بالگرد این مجتمع نیز به زودی آغاز خواهد شد.