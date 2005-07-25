جشنواره ورزشي كاركنان ايران خودرو سه شنبه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جشنواره ورزشي با حضور بيش ازدوهزار ورزشكار و در7 رشته ورزشي براي مردان و سه رشته ورزشي براي بانوان برگزارخواهد شد. رشته هاي فوتبال، كشتي، شطرنج، قويترين مردان، شنا، دو و ميداني و پينگ پنگ براي مردان و رشته هاي آمادگي جسماني، شنا و دو و ميداني براي زنان در نظر گرفته شده است. مراسم افتتا حيه ساعت 30/18 دقيقه روز سه شنبه در محل ورزشگاه ايران خودرو برگزارخواهد شد.