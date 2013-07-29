جدال صبای قم با شهرداری تبریز در آغاز لیگ برتر هندبال/ صبا به دنبال تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در راه است و این پیکارها بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون هندبال از بیست و پنجم مرداد ماه آغاز می شود و صبای قم در گام نخست باید در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم شهرداری تبریز برود.

هندبالیست‌های قمی چیزی بعد از حدود یک دهه در حالی در لیگ برتر به میدان می روند که امسال مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور با شرکت 12 تیم برگزار می شود و تیم قهرمان به رقابت های جام باشگاه های آسیا خواهد رفت.

اما مروری بر عملکرد صبای قم در راه صعود به لیگ برتر هندبال نیز جالب توجه است زیرا پایان دیدارهای مرحله گروهی و نیمه نهایی مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در فصل گذشته تیم های همگروه در مرحله مقدماتی یعنی صبای قم و پارس مس فلاورجان را به لیگ برتر رساند.

دو تیمی که در مرحله مقدماتی رقابت های این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور در گروه اول با یکدیگر همگروه بودند و در دو دیدار رفت و برگشت نیز در شهرهای قم و فلاورجان با هم مسابقه دادند، سومین بار در فینال لیگ دسته اول با یکدیگر رو به رو شدند، دیداری که تشریفاتی بود چون پیش از آن هر دو تیم به لیگ برتر هندبال آمده بودند.

این در حالی است که سال قبل مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور با شرکت 12 تیم آغاز شد و تیم های حاضر در لیگ در مرحله مقدماتی در دو گروه شش تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و البته بازی ها به صورت رفت و برگشت به انجام رسید.

هر تیم در مرحله مقدماتی در پنج بازی دور رفت و در پنج مسابقه دور برگشت به میدان رفت و سرانجام از جمع شش تیم حاضر در گروه اول تیم های صبای قم و پارس مس فلاورجان و از جمع شش تیم مدعی گروه دوم تیم های ذوب آهن اصفهان و نفت و گاز گچساران به نیمه نهایی صعود کردند.

رقابت های لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور بعد از 10 هفته رقابت تیم های حاضر در گروه های دو گانه در حالی ادامه یافت که چهار تیم مدعی باید در مرحله نیمه نهایی برای تعیین دو تیم صعود کننده به فینال با یکدیگر رقابت می کردند.

بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی و بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون هندبال، تیم اول گروه اول یعنی صبای قم به مصاف تیم دوم گروه دوم یعنی نفت و گاز گچساران رفت و تیم دوم گروه اول یعنی پارس مس فلاورجان حریف ذوب آهن تیم اول گروه دوم شد.

در مرحله نیمه نهایی کمتر کسی تصور می کرد که تیم مدعی و سرشناس ذوب آهن اصفهان در جدال با تیم پارس مس فلاورجان نتیجه را واگذار کند اما در پایان بازی های رفت و برگشت این دو تیم، چنین اتفاقی رخ داد و سرانجام ذوب آهن از صعود به لیگ برتر بازماند.

این در حالی است که در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی نیز صبای قم در دو بازی رفت و برگشت بسیار سخت و نفس گیر به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت و سرانجام در خانه خود و در حضور تماشاگران هندبال دوست قمی صعود به دیدار نهایی و لیگ برتر را مسجل کرد.

بدین ترتیب صبای قم و پارس مس فلاورجان در دیدار نهایی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور به مصاف یکدیگر رفتند و در این دیدار یک بار دیگر صبای قم موفق شد حریفان خود را شکست داده و به عنوان قهرمان به لیگ برتر راه یابد.