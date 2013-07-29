احداث 16 کتابخانه از محل کمکهای خیرین در خراسان جنوبی/ حل مشکلات کتابخانه ها نیازمند حمایتهای خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از مردم خراسان جنوبي به عنوان مردماني پيشتاز در امورات خير و كمك به همنوع ياد كرد و افزود: در سال هاي اخير مساعدت هاي خوبي در زمينه هاي مختلف از جمله ساخت و تجهيز كتابخانه و يا واگذاري زمين براي احداث كتابخانه صورت گرفته است.

وی بیان داشت: از نیمه دوم سال 89 تا دو ماه اول سال جاری بیش از 23 هزار و 222 متر مربع زمین در شهرها و روستای های استان از سوی خیرین به احداث کتابخانه اختصاص یافته است.

وی گفت: ارزش ریالی زمین های اختصاص یافته بیش از 13 میلیارد و 880 میلیون ریال است.

قریب با بیان اینکه این میزان زمین برای احداث 16 کتابخانه در شهرستان های استان اهدا شده است، گفت: از این تعداد 10 کتابخانه شهری و شش کتابخانه روستایی است.

وی با بیان اینکه بیشترین اهدای زمین مربوط به سال 91 و به میزان هفت هزار و 830 متر مربع است، تصریح کرد: بیشترین اهدای زمین مربوط به شهرستان قاین و به میزان هفت هزار و 812 متر مربع است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از مساعدت دو میلیارد و 398 میلیونی خیرین در تجهیز و احداث کتابخانه های استان خبر داد و افزود: این مساعدت ها 13 کتابخانه را در هشت شهرستان تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به تشكيل انجمن هاي خيرين کتابخانه ساز در استان و برخي از شهرستان ها، تصريح كرد: كار خوبي شروع شده و فرهنگ سازي اوليه در اين خصوص انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ، اعتبارات نهاد کتابخانه های عمومی استان در احداث و تجهیز کتابخانه را محدود است، عنوان کرد: حل مشکلات زیرساختی کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد هایی غیر دولتی و مردمی نیازمند ورود خیرین به این عرصه است.

قریب از برگزاری جشنواره خیرین کتابخانه ساز طی سال جاری در استان خبر داد و افزود: زمان برگزاري جشنواره خيرين در بيش از 12 استان مشخص شده که در خراسان جنوبی در شش ماهه دوم امسال برگزار می شود.

وی بیان داشت: اين جشنواره به عنوان فرصتي مناسب براي تبيين جايگاه و نقش خيرين كتابخانه ساز است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از آمادگي شهرداري بيرجند در اختصاص زمين براي احداث كتابخانه در این شهر خبر داد و افزود: پيگيري ها براي جانمايي زمين هايي مناسب در مناطقي از شهر كه فاقد كتابخانه است ادامه دارد.