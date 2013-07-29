بخشنامه جدید ايكائو براي جلوگيري از تكرار استفاده از نام مجعول برای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حميدرضا پهلواني اظهارداشت: استفاده از عبارت مجعول برای نام تاریخی خليج فارس در سال هاي گذشته در مواردي در نشريات ايكائو مشاهده و مورد اعتراض سازمان هواپيمايي كشوري و نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در مقر ايكائو قرار گرفته است.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: يكي از وظايف نماينده دانم جمهوري اسلامي ايران در ايكائو حفاظت از حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و حراست بهينه از هوانوردي كشوري و ارتقا جايگاه سازمان هواپيمايي كشوري است، بنابراين با مشاهده تكرار اين اشتباه با ارسال نامه اي اعتراض آميز به آقاي ريموند بنجامين دبير كل ايكائو خواستار اصلاح تحريف صورت گرفته و اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از بروز اشتباه مزبور شده است.

وي تصریح کرد: در همين راستا فهرستي از اشتباهات گذشته دبيرخانه ايكائو و راهكار مقتضي براي جلوگيري از جعل نام تاريخي خليج فارس ارائه شده و با پيگيري نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در ايكائو، در نهايت دبير كل ايكائو ضمن پاسخ به نامه ارسالي، طي بخشنامه اي اداري اقدامات لازم را جهت عدم بروز اشتباه در خصوص نام خليج فارس در متون شفاهي و مكتوب را به عمل آورده اند.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اظهار اميدواري كرد: با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان هواپيمايي كشوري و نمايندگي دائم صدور بخشنامه اي از سوي دبير كل ايكائو، ديگر شاهد جعل نام تاريخي خليج فارس نباشيم.