چهار پروژه ملی بهداشت و درمان به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله محمدحسینی پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از مجموع 66 پروژه کشوری که از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری تایید و ابلاغ شد، چهار پروژه مربوط به این استان و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده است.

وی افزود: در زمینه اختصاص چهار پروژه عمرانی از مجموع 66 پروژه به استان کهگیلویه و بویراحمد هر سه نماینده این استان تلاش کردند و این اقدام با حمایت نماینده ها صورت گرفته است.

محمدحسینی بیمارستانهای 32 تخت خوابی دنا، چرام، باشت و بهمئی را چهار پروژه عمرانی این استان از مجموع 66 پروژه ملی کشور نام برد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را در زمینه لبیک گفتن به فرمان مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق خواند و گفت: در مدت مسئولیتم حدود 90 درصد خریدهای غیرضروری را در بخش های اداری و ستادی کاهش دادم تا از محل این صرفه جویی، اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه و بیمارستان ها تقویت و مطالبات پرسنل نیز پرداخت شود.

معاون توسعه و منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: کاهش 90 درصدی هزینه ها در بخش های غیرمرتبط با درمان بوده و این صرفه جویی ها در کیفیت خدمات هیچ تاثیر منفی نداشته است به طوری که این موضوع در بدنه دانشگاه علوم پزشکی قابل لمس است.

وی تاکید کرد: کاهش هزینه های ستادی به منزله عدم تامین نیازهای پرسنل و بدنه اداری نیست بلکه این نیازها به جای خرید امکانات جدید از طریق تعمیرات، کنترل موجودی انبار و مدیریت دقیق تر بر منابع و استفاده بهینه از امکانات تامین شده است.

این مسئول در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در کنار تعامل با سایر واحدها منجر به هیچ نارضایتی نشده و این فرهنگ در حال جا افتادن است.

محمدحسینی تحریم ها را یک نعمت برای کشور دانست و یادآور شد: تحریم ها موجب شده تا قدر سرمایه های خود را بهتر بدانیم و بهترین استفاده را از داشته های خود ببریم.