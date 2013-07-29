42 مصوبه دولت در حوزه راه و شهر سازی در دست اقدام است/ احداث سه هزار کیلومتر راه روستایی

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 77 مصوبه در چهار سفر رئیس جمهور به این استان وجود داشته است که تا کنون 19 مصوبه آن به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 16 مصوبه در حال مطالعه و 42 مصوبه نیز دراین استان در دست اقدام است.

علیخانی ادامه داد: تا کنون 80 درصد مصوبات انجام و 20 درصد برای اجرا آماده هستند.

مدیر کل راه و شهر سازی استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: 143 کیلومتر چهار خطه در این استان وجود دارد که در دولت نهم و دهم احداث شده است و نسبت به سال 1384 ، 4،7 درصد رشد داشته است.

علیخانی یادآور شد: در این استان یک هزارو 21 کیلومتر راه اصلی و سه هزارو 720 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که در دولت نهم و دهم احداث شده است و از رشد قابل توجهی نسبت به سال 84 برخوردار بوده است.