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۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

یک نماینده:

برخی با بهانه تکلیف گرایی تنبلی خود را توجیه می کنند

برخی با بهانه تکلیف گرایی تنبلی خود را توجیه می کنند

یک نمایند مجلس با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب تاکید کرد: تکلیف گرایی در شرایط جنگ و پیچیده که همه باید گوش به فرمان باشند درست است ولی به هیچ وجه نباید با این توجیه که ما تکلیف گرا هستیم خود را به تنبلی بزنیم. هیچ مدل و برنامه ای نداشته باشیم.

محمد اسماعیل نیا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر ضمن تایید فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص که تکلیف گرایی و نتیجه گرایی منافاتی با هم ندارند گفت: تکلیف گرایی در شرایط جنگ و پیچیده که همه باید گوش به فرمان باشند درست است ولی به هیچ وجه نباید با این توجیه که ما تکلیف گرا هستیم خود را به تنبلی بزنیم. هیچ مدل و برنامه ای نداشته باشیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیریت اسلامی نیز این اجازه را نمی دهد. تکلیف گرایی درست یعنی این که ما مدل و برنامه ریزی داشته باشیم و تیم قوی نیز برای پیاده کردن این مدل ها و برنامه ها تشکیل دهیم. حال اگر اتفاقی غیر طبیعی افتاد و مانع انجام کارها شد می توانیم بگوییم به تکلیف عمل کرده ایم.

نائب رئیس کمیسون کشاوزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید نگاهی تنگ نظرانه به صحنه های مدیریتی داشت و تندروی ها و کندروی ها را به تکلیف گرایی نسبت داد. به این امر انصراف می گویند.

وی در خصوص این فرمایش رهبری که آرمان گرایی بدون توجه به واقعیت توهم است گفت: وزیر و مدیری شایسته هستند که آرمان گرا باشند اما برنامه و مدل حرکتی خود برای حرکت به سوی آرمان را اعلام کنند. آن موقع است که می توان مدلی واقعی ترسیم کرد.

اسماعیل نیا امنیت غذایی، حل بحران آب و صادرات محصولات کشاورزی به جای نفت را از آرمان های قابل تحققی دانست که دولت آینده باید برای آن برنامه ریزی کند.

کد مطلب 2106552

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