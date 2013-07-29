برخی با بهانه تکلیف گرایی تنبلی خود را توجیه می کنند

محمد اسماعیل نیا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر ضمن تایید فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص که تکلیف گرایی و نتیجه گرایی منافاتی با هم ندارند گفت: تکلیف گرایی در شرایط جنگ و پیچیده که همه باید گوش به فرمان باشند درست است ولی به هیچ وجه نباید با این توجیه که ما تکلیف گرا هستیم خود را به تنبلی بزنیم. هیچ مدل و برنامه ای نداشته باشیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیریت اسلامی نیز این اجازه را نمی دهد. تکلیف گرایی درست یعنی این که ما مدل و برنامه ریزی داشته باشیم و تیم قوی نیز برای پیاده کردن این مدل ها و برنامه ها تشکیل دهیم. حال اگر اتفاقی غیر طبیعی افتاد و مانع انجام کارها شد می توانیم بگوییم به تکلیف عمل کرده ایم.

نائب رئیس کمیسون کشاوزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید نگاهی تنگ نظرانه به صحنه های مدیریتی داشت و تندروی ها و کندروی ها را به تکلیف گرایی نسبت داد. به این امر انصراف می گویند.

وی در خصوص این فرمایش رهبری که آرمان گرایی بدون توجه به واقعیت توهم است گفت: وزیر و مدیری شایسته هستند که آرمان گرا باشند اما برنامه و مدل حرکتی خود برای حرکت به سوی آرمان را اعلام کنند. آن موقع است که می توان مدلی واقعی ترسیم کرد.

اسماعیل نیا امنیت غذایی، حل بحران آب و صادرات محصولات کشاورزی به جای نفت را از آرمان های قابل تحققی دانست که دولت آینده باید برای آن برنامه ریزی کند.