مسلمانان خشم خود از اسرائیل را در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان می دهند

حجت الاسلام محمدحسن باریک بین در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رژیم اسرائیل مرکز تولید بحران در منطقه خاورمیانه و جهان است اظهارداشت: با توجه به بیداری اسلامی که در سطح ملت های منطقه صورت گرفته و مردم این کشورها به حرکت خود ادامه می دهند و از آنجا که مرکز فتنه رژیم صهیونیستی است، حضور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس امسال از اهمیت ویژه ای برخودار خواهد بود.



امام جمعه موقت قزوین افزود: همه ملت های مسلمان بویژه ملت های به پا خاسته، دشمن اصلی خود را رژیم جعلی صهیونیستی می دانند و هیچگاه دشمنی اسراییل را فراموش نکرده و هرگز از مکر و حیله آنان غفلت نکرده و نخواهند کرد.



این استاد حوزه به نقش رژیم اسراییل در کشتار مردم بی گناه فلسطین اشاره کرد و اظهارداشت: امروز اسراییل این غده سرطانی در منطقه با اعلام موجودیت و تداوم جنایاتش علیه ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین از انجام هرگونه جنایت، هیچ واهمه ای ندارد.



حجت الاسلام باریک بین ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت علی (ع) و وصیت این امام بزرگوار به امام حسن (ع) وامام حسین (ع) تصریح کرد: ملت مسلمان بویژه دوستداران اهل بیت که از فرهنگ غنی تشیع بهره مند هستند، از حضرت علی (ع) درس گرفتند تا همیشه از مظلوم دفاع کنند.



وی یادآور شد: حضرت علی(ع) به دو فرزندش و به همه انسانهای وارسته وصیت کردند هرگاه مظلومی یا فقیری کمکی خواستند دریغ نکنید و با هر ظالمی دشمن و یار و یاور مظلومان باشید.



امام جمعه موقت قزوین ضمن دعوت همه ملت ایران به خصوص مردم ولایتمدار استان قزوین در راهپیمایی روز جهانی قدس، کرد: از همه هم استانی ها دعوت می کنیم که با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم راهپیمایی روز قدس، حماسه سیاسی دیگری را در این استان شهید پرور و ولایتمدار رقم بزنند.