گذشت زمان آثار جرم فتنه گران را پاک نمی کند/همه مراقب باشند فتنه گران موزیانه با استفاده از فرصت ها وارد حاکمیت نشوند

حجت الاسلام محمدتقی رهبر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت های روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و یادآوری ایشان نسبت به فتنه 88 و کارشکنی ها و بی قانونی هایی که نظام را تا لبه پرتگاه پیش برد، گفت: تاکید مجدد رهبر انقلاب نسبت به اردوکشی های خیابانی و تهمت بزرگ تقلب به نظام به این دلیل بود که این موضوع به فراموشی سپرده نشود و هم چنان درس عبرتی پیش روی ما برای تصمیم گیری ها و انجام فعل سیاسی باشد.

نماینده ولی فقیه در اصفهان، افزود: هشدارها نسبت به فتنه 88 به این دلیل است که آن فتنه گری ها را فراموش نکنیم و کسانی که در آن فتنه یا همراه بودند یا حمایت کننده بودند و یا ساکت بودند و گاهی هم به دفاع از فتنه گران برآمدند، دوباره موزیانه از فرصت ها استفاده نکنند و وارد حاکمیت نشوند.

وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: با توجه به این که دولتی جدید می خواهد روی کار بیاید در این میان کسانی که عقبه سیاسی مثبتی در فتنه 88 نداشتند شاید درصدد آن باشند که جای پایی برای خود در دولت آینده درست کنند و این هشدارها به ما می گوید که به گوش باشید و مراقب باشید که گذشت زمان نمی تواند آثار جرم آنان را از بین ببرد. بنابراین نباید چرخ نظام را به دست کسانی دهیم که اگر هشیاری ها و بصیرت مردم و رهبری نبود امروز ایرانی همچون مصر را شاهد بودیم.

رهبر همچنین با بیان این که عذرخواهی فتنه گران خسارتی که آنان به کشور وارد ساختند را جبران نمی سازد گفت: آنچه در ماجرای فتنه 88 اتفاق افتاد زیرپا گذاشتن قانون و آبروی نظام بود ؛ بنابراین عذرخواهی کمترین ارزشی ندارد چرا که یک مسئله شخصی نیست و پایمال کردن سی سال مجاهدت ملت و خون شهیدان با عذرخواهی حل نمی شود.