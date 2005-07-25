تشكيل كميته مشترك براي نحوه تعيين زمان واگذاري مسئوليت امنيتي به نيروهاي عراقي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد در پايان ديدار با ابراهيم جعفري نخست وزير عراق گفت : يك گروه كاري مشترك معيارهاي كمك به تعيين زماني كه نيروهاي عراقي قادر به برعهده گرفتن كامل مسئوليت امنيت در عراق باشند، مشخص خواهد كرد.



به گفته وي گروه كاري مذكور مامور تعيين جدول زماني براي عقب نشيني نيست بلكه شروطي را وضع خواهد كرد كه بعدا از سوي دولت عراق ونيروهاي چندمليتي تصويب خواهد شد.

خليل زاد افزود: بلافاصله پس از موافقت با اين شروط انتقال مسئوليت امنيتي به عراقي ها را آغاز خواهيم كرد.



جرج بوش رئيس جمهور آمريكا همچنان با تعيين جدول زماني براي خروج حدود 138 هزار نظامي كشورش از عراق مخالتف مي كند و آماده نبودن نيروهاي عراقي را بهانه ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق قرار داده است.



از سوي ديگر يك مسئول بلندپايه عراقي كه خواست نامش فاش نشود به فرانس پرس گفت : انتقال مسئوليت امنيتي به عراقيها مشروط خواهد بود ودر صورت تحقق آن شروط اين انتقال آغاز خواهد شد.



به گفته وي واگذاري مسئوليت امنيتي درشهرهايي آغاز خواهد شد كه اين شروط را دارا باشند.



رياست گروه كاري مشترك را موفق ربيعي مشاور امنيت ملي نخست وزير عراق برعهده دارد كه نمايندگاني از وزارت دفاع و وزارت كشور ونيروهاي چندمليتي در آن عضو هستند.



مسئولان آمريكايي و عراقي همچنين چهار گروه كاري ديگر را براي مسائل بودجه، تلاش هاي بازسازي ، حمايت از تاسيسات زيربنايي كشور از حملات شورشيان و مساله بازداشت شدگان تشكيل خواهند داد.



هفته گذشته وزارت دفاع آمريكا(پنتاگون) در ارزيابي فصلي خود اعلام كرده بود شمار اندكي از حدود 171 هزار و 500 نظامي و پليس عراقي مي توانند به طور مستقل از نظاميان آمريكايي ماموريت خود را انجام دهند.



وزارت كشور عراق اخيرا اعلام كرده بود از آوريل سال گذشته تا آوريل سال جاري ميلادي بيش از 1500 نيروي پليس وارتش عراق در حملات مسلحانه كشته شده اند، ارتش آمريكا نيز از كشته شدن 1767 نظامي خود از زمان حمله به عراق در مارس 2003 خبر داده است.

گفتني است جان ريد وزير دفاع انگليس اخيرا گفته بود: نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا ممكن است اختيارات امنيتي را ظرف يك سال به نيروهاي عراقي منتقل كنند به رغم اينكه شورش ممكن است براي مدت طولاني طول بكشد.