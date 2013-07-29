عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره قرائت گزارش حوادث 22 بهمن قم گفت: با توجه به محتوای گزارش این گزارش حتما باید در صحن علنی مجلس قرائت شود. ما معتقدیم هزینه هایی که در درون نظام دادیم خیلی بیشتر از هزینه های برون مرزی ماست.

وی با بیان این که مسئله ای که برای شخصیت های نظام پیش آمد مسئله ی بسیار بزرگی بود افزود: افرادی که می خواهند مانع قرائت این گزارش شوند در فکر این هستند که آئین نامه های مجلس را زیر سوال ببرند.

فتاحی با تاکید بر این که این گزارش حتما باید قرائت شود افزود: حوادث 22 بهمن که مشکلاتی برای آقای لاریجانی به وجود آورد کاملا برنامه ریزی شده بود و اگر این گزارش قرائت نشود خیلی از شخصیت ها در آینده مورد توهین قرار می گیرند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که ما اکثریت مطلق نمایندگان مجلس اعتقاد بر قرائت کامل گزارش داریم ادامه داد: عده ای اعتقاد دارند که افرادی که این گزارش را تهیه کرده اند انتصابی بوده اند در حالی که این حرف صحیح نیست.

فتاحی با بیان این که اگر این گزارش قرائت نشود باید در مجلس را بست افزود: عدم قرائت گزارش نوعی بدعت گذاری است زیرا در آینده افرادی که نمی گذارند گزارش قرائت شود با تصویب هر طرح و لایحه ای که مخالف مواضع آنهاست مقاومت می کنند و جلوی آن را می گیرند در این صورت این امر باعث می شود کلیات مجلس زیر سوال رود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که عده ای معتقدند قرائت گزارش باعث وحدت شکنی می شود افزود: آن ها زرنگی می کنند افرادی که حوادث 22 بهمن قم را رقم زدند دارای مسئولیت اجتماعی و معتقد به تنش بودند و ادعایشان در مورد وحدت شکنی کاملا بی مورد است. حالا می خواهند با این سخنان نگذارند گزارش قرائت شود. مظلومیت رئیس مجلس چه می شود اگر سنگر مجلس از ما گرفته شود ما چه کار می توانیم بکنیم؟