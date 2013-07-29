تحقق 75 درصدی بودجه نقدی شهرداری کرج و مناطق 12گانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضا پور با اعلام این خبر، بودجه نقدی سه ماه اول سال جاری شهرداری کرج و مناطق دوازده گانه را برابر با مبلغ 150 میلیارد تومان ذکر کرد.



وی در ادامه افزود: از این میزان مبلغ 112 میلیارد تومان در قالب بودجه های نقدی توسط شهرداری کرج جذب شده است که این مبلغ معادل 75 درصد بودجه مصوب سه ماه اول سال جاری می باشد.



رضاپور از افزایش مبلغ وصولی بودجه های شهرداری کرج طی سال جاری خبرداد و افزود: میزان وصولی نقدی شهرداری در سه ماه ابتدایی سال گذشته معادل 85 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال جاری به 112 میلیارد تومان افزایش یافته است.



رشد 132 درصدی مبلغ وصولی شهرداری کرج



معاون اداری مالی شهرداری کرج در ادامه از رشد 132 درصدی مبلغ وصولی سال جاری شهرداری کرج نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت: درآمد شهرداری کرج و مناطق دوازده گانه در خرداد ماه سال جاری طبق بودجه مصوب 50 میلیارد تومان است.



رضاپور افزود: طبق عملکرد شهرداری کرج در ارتباط با جذب درآمد های نقدی طی خرداد ماه سال جاری 40 میلیارد تومان از میزان کل بودجه مصوب این درآمدها توسط شهرداری جذب شده است.



وی اظهارداشت: این میزان درآمد حاکی از آن است که شهرداری 81 درصد درآمد ماهیانه را در خردادماه امسال جذب کرده است.



معاون اداری مالی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: جذب بودجه های شهرداری به صورت نقدی و تهاتری موجب تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده برای شهرداری می شود که خروجی این مهم نیز انتفاع شهر است.



رضاپور با تاکید بر ضرورت توسعه کلانشهر کرج، افزود: تحقق این موضوع در بخش مدیریت شهری نیازمند همکاری و تعامل بخش خصوصی و سرمایه گذاران این بخش می باشد.

ساخت فضاهای شهری با هویت اسلامی ایرانی



طی برگزاری نشست فی مابین سازمان زیباسازی و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج، مدیران عامل این سازمان ها در خصوص مباحث مشترک سازمانی به گفتگو نشستند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه سازمان زیباسازی در زیباسازی سیما و منظر شهری، عنوان کرد: تعامل و وحدت رویه بین این دو سازمان، منشاء خوبی برای اجرای طرح های کلان با محور زیباسازی محیط های بصری سطح شهر است.



حسین صدرایی در ادامه با تاکید بر ضرورت ساخت فضاهای متنوع شهری، اظهارداشت: فضاهای شهری باید توام با اقدامات کارشناسی و بهره گیری از ایده های خلاق و کارشناسانه افراد برجسته و هنرمند بنا شود.



وی تاکید کرد: در ساخت فضاهای شهری آنچه بسیار مهم و ضروری تلقی می شود، توجه به ساخت این فضاها با رعایت آیتم های هویت ایرانی و اسلامی است.



تعریف پروژههای مشترک فصل جدید اجرای طرحهای زیباسازی است



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج نیز در این نشست با ارزیابی مثبت از انجام اقدامات و نحوه عملکرد سازمان زیباسازی از بدو تاسیس این سازمان، عنوان کرد: همگرایی و نزدیکی عملکرد سازمان زیباسازی و سازمان پارکها در زیباسازی چهره شهر، ضرورت تعامل و همکاری های گسترده این دو سازمان با یکدیگر را دو چندان می کند.