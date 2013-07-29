رحیم قاسمیه نائب رئیس ستاد اجرایی استانی طرح شهاب در استان بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش، دکتر رحیم قاسمیه به عنوان نایب رئیس ستاد اجرایی استانی طرح شهاب در استان بوشهر منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: در راستای تحقق چشم انداز ترسیم شده از مدرسه مطلوب در افق 1404 در سند تحول بنیادین آموزش پرورش مبنی بر برخورداری از "ظرفیت پذیرش تفاوت های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخ گویی به نیازها، علایق و رغبت دانش آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسلامی، و نیل به نخستین هدف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان در خصوص ایجاد زمینه های شناسایی، رشد و شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها" در اجرای مفاد بخش "ج" بند «3» شیوه نامه طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) در مرحله فراگیر آزمایشی (سال تحصیلی 93-92) ابلاغ شده از سوی مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان «نایب رئیس ستاد اجرایی استانی طرح شهاب در استان بوشهر» منصوب می‌نمایم.

طرح شهاب با هدف شناسایی و هدایت و حمایت آموزشی تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان عملیاتی شده است.

معدوم سازي 59 كيوگرم مرغ ذبح غير شرعي در شهرستان دير

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه دامپزشكي استان بوشهر از معدوم سازي 59 كيوگرم مرغ ذبح غير شرعي در شهرستان دير خبر داد.

حجت الاسلام رسول محمدي منش مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه دامپزشكي استان بوشهر اظهار داشت: با همكاري و پيگيری‌هاي نيروهاي نظارت بهداشتي شبكه دامپزشكي شهرستان دير 59 كيلوگرم مرغ تركيه‌اي ذبح غيرشرعي در شهرستان دير كشف و معدوم سازي شد.

کمک 100 میلیون ریالی بسیج سازنگی سپاه شهرستان بوشهر به مستمندان

بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر با همکاری حوزه کربلا این سپاه بمناسبت ماه مبارک رمضان 100 میلیون ریال کمک‌های غیرنقدی را به مستمندان، ایتام و فقرا این شهر اهداء کرد.

این کمک‌ها شامل برنج، شکر، ماکارونی، خرما، سویا، پنیر، آبلیمو، مرغ و نان بوده که بالغ بر 100 میلیون ریال برآورد شده است.

این کمک‌ها در قالب اردوهای جهادی حلقه صالحین و به مدت یک روز به خانواده ایتام، مستمندان و ایتام سادات بوده است که به 120 خانواده تقدیم شد.

تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

طی نشستی که دیروز در پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد، به منظور تقویت و توسعه همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و مشاوره ای، تفاهم نامه ای به امضاء دکتر مهدی محمدی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرضا جمالزاده رسید.

دبير علوم تجربي شهرستان جم مقام برتر كشوري كسب كرد

مينا جابري دبير موفق مدارس شهرستان جم مقام برتر كشوري مسابقات پايگاه كيفيت بخشي درس علوم تجربي كسب كرد.

پس از ارسال طرح هاي منتخب همكاران به پايگاه علوم تجربي و بعد از بررسي و داوري توسط پايگاه كشوري كيفيت بخشي به آموزش درس علوم تجربي مينا جابري از شهرستان جم با كسب امتيازات لازم رتبه برتركشوري اين مسابقات را كسب کرد.

مينا جابري از دبيران باتجربه و موفق شهرستان جم با سابقه 20 سال تدريس در درس علوم تجربي هم اكنون در مدرسه راهنمايي ام البنين مشغول فعاليت است.