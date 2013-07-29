کشور را دچار التهاب سیاسی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا استادی، ظهر دوشنبه در ادامه جلسات مباحث اخلاقی خود در ماه رمضان، در مسجد اعظم قم با تأکید بر این که وصیت نامه امیرالمؤمنین(ع) یکی از بهترین برنامه های زندگی برای همه انسان هاست، به بخش هایی از آن اشاره کرد و اظهار داشت: بی نظمی از مهمترین دلایل گرفتاری مسلمانان است؛ چرا که اگر مسلمانان در طول تاریخ منظم بودند این همه گرفتاری را تجربه نمی کردند.

وی در ادامه با بیان این که می توان نظم را در زندگی رعایت کرد، خاطرنشان کرد: ما نیز در کشور خود قانون داریم و باید همه ملتزم به این قانون بوده و به آن احترام بگذاریم.

امام جمعه قم افزود: اگر افراد به این قانون احترام بگذارند این همه تشکیل پرونده، دعوا و نزاع های سیاسی چیست؟ ما مسلمانیم، نماز می خوانیم، ولایت فقیه و قانون را قبول داریم، چرا باید از یکدیگر بدگویی کنیم و کشور دچار التهابات سیاسی شود؟

آیت الله استادی تأکید کرد: افراد باید به فکر اصلاح رابطه میان خود باشند، اما متأسفانه برخی نه تنها به این فکر نیستند، بلکه از به وجود آمدن وضعیت بد برای طرف مقابل خود خوشحال می شوند، در حالی که اگر واقعا شیعه هستیم، نباید با شنیدن زمین خوردن یا شکست کسی خوشحال شویم.

وی در ادامه تأکیدات خود درباره اصلاح روابط میان انسان ها با بیان این که در روایت آمده فضیلت اصلاح میان دو نفر از همه نمازها بیشتر است، گفت: مردم باید در جامعه با یکدیگر وحدت داشته و همدیگر را کمک و هدایت کنند.

نباید نزاعی در کشور وجود داشته باشد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نباید نزاعی در کشور وجود داشته باشد و اگر نزاعی هم هست، نباید اجازه دهیم اختلافات عامل ایجاد کدورت در جامعه باشد.

آیت الله استادی تأکید کرد: باید در جهت آشتی دادن مردم قدم برداریم که در این صورت می توانیم یک جامعه خوبی را تصور کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از ارسال پیامک های تمسخر آمیز از طریق تلفن های همراه گفت: بیان تمسخر انسان ها، با اخلاق اسلامی سازگار نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: در اسلام، "سیاه و سفید" و "عرب و عجم" منعا ندارد، بلکه اساس اسلام، اعتقاد و تقوای افراد است.

آیت الله استادی افزود: جوک های تمسخر آمیز در خصوص قوم ها و لهجه های محلی، کدورت و نزاع را میان مردم بیشتر کرده و وحدت جامعه را خدشه دار می کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که راه های زیادی برای شناخت اهل بیت وجود دارد، گفت: افرادی که اهل مطالعه و تحقیق هستند، با مطالعه قرآن و سیره عملی و اخلاقی اهل بیت(ع)، می توانند به کرامت این بزرگواران پی ببرند.

امام جمعه قم با بیان این که مطالعه آثار باقی مانده از اهل بیت همچون نهج البلاغه و صحیفه سجادیه خیلی مؤثر است، گفت: تبلیغات شدید دشمنان در خصوص اهل بیت(ع) سبب شده تا مردم شناخت درستی نسبت به این بزرگان نداشته باشند.

آیت الله استادی تأکید کرد: یکی از مهمترین حربه های دشمنان در طول تاریخ برای عدم شناخت اهل بیت(ع) معرفی انسان های بدلی به جای انسان های خوب است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام علی(ع) خاطرنشان کرد: تبلیغات شدید علیه اهل بیت(ع) و عدم شناخت مردم نسبت به این خاندان، سبب خانه نشینی امیر المؤمنین(ع) شد.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: باید واقعیت ها را به مردم گفت تا خود مردم به شناخت درست برسند نه این که به راه درست رفتن هم تقلیدی باشد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله استادی با بیان این که امام علی(ع) از شیعیان خود خواسته اند که تقوا داشته باشند، گفت: دوستی امیرالمؤمنین(ع) باید با تقوا همراه باشد، همانطور که تقوای واقعی باید با دوستی امیرالمؤمنین(ع) همراه باشد، چرا که اگر یکی از این دو (دوستی امیرالمؤمنین(ع) و تقوا) در وجود فرد باشد و دیگری نباشد، آن یکی زیر سؤال است.