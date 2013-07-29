مشکل آب کشاورزان روستای زرامین سفلی نهاوند حل شد

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگری های مستمر و تشکیل جلسات با مسئولین دستگاه های مختلف مشکل آب کشاورزی روستای زرامین سفلی نهاوند حل شد.

ظفری با اشاره به کمبود Hب و کاهش خروجی آب سراب گاماسیاب نهاوند گفت: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده برای رفع مشکل کمبود آب کشاورزی روستای زرامین سفلی جلسات متعددی با اهالی و بزرگان و اعضا شوراهای روستاهای بالا دست زرامین علیا، دهنو علیا و سفلی و بابا رستم برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد روستاهای نامبرده شده در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنند تا مقدار آب مورد نیاز کشاورزان روستای زرامین سفلی تأمین شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند عنوان کرد: در حال حاضر روزانه به مدت سه ساعت از ساعت 18 الی 21 آب کشاورزی نهر شعبان به اراضی کشاورزی و باغات میوه روستای زرامین سفلی هدایت می شود.

احد ظفری افزود: مشکل کم آبی باغات و اراضی کشاورزی روستای زرامین حل شده است و برای تأمین آب شرب مردم این منطقه نیز با هماهنگی امور آب حفر یک حلقه چاه عمیق در نزدیکی روستای دهبوره در حال انجام است.