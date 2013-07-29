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۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

بیعت اصل خبرداد:

دستگیری یک قاتل فراری دو ساعت پس از وقوع قتل در گچساران

دستگیری یک قاتل فراری دو ساعت پس از وقوع قتل در گچساران

گچساران – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از دستگیری یک قاتل فراری پس از دو ساعت از وقوع قتل در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت الله بیعت اصل گفت: عصر روز گذشته در پی اعلام یک فقره قتل در روستای آب شیرین شهرستان گچساران بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات مشخص شد در پی درگیری لفظی بین دو تن از اهالی، یکی از آن ها با ضرب چاقو به قتل رسیده و قاتل نیز متواری شده است.

وی ادامه داد: کمتر از دو ساعت از وقوع قتل، قاتل فراری که به همراه آلت قتاله قصد خروج از استان را داشت توسط مأمورین دستگیر شد.

بیعت اصل اظهار داشت: در بازجویی های انجام شده، قاتل علت و انگیزه جرم ارتکابی را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است.

وی بیان داشت: متهم به همراه مستندات بدست آمده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 2106661

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